Docente de la Universidad Católica se encuentra desaparecido

Los familiares de Diego Sebastián Gahona García están desesperados. El joven, de 24 años, se encuentra desaparecido desde las 05:30 de ayer, martes 29 de octubre del 2019 y hasta la tarde de hoy miércoles 30 de octubre del 2019 su paradero es desconocido.

Lo último que se supo de él es que salió de su casa, ubicada en la urbanización El Condado, en el noroccidente de la capital, para ir a sus entrenamientos de natación.



“Normalmente yo lo llevo a esa actividad, pero me dijo papá estás enfermo y me voy solo. Se fue en su bicicleta, pero nunca llegó al entrenamiento”, indicó el padre del chico, quien lleva el mismo nombre.



Contó que su hijo es tecnólogo en Administración de Empresas. Tiene discapacidad auditiva y dicta clases de lenguaje de señas en la Universidad Católica. También toma clases de español en el mismo centro superior.



“Nos han llamado de todos lados a decir que lo han visto, que han conversado con él, pero no es información concreta”, contó el progenitor.



De momento, la familia ya presentó la denuncia en la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).



Han pegado carteles en sitios de alta concurrencia. También acudieron a la Terminal Terrestre para verificar si el chico viajó a otras provincias, pero no encontraron registros. “Creemos que continúa acá”.

Si alguien conoce el paradero de Diego Sebastián Gahona García pueden comunicarse con los teléfonos: 0958 831 758 / 0992 837 936 / 0999 421 335.