Previo al divorcio en notaría se debe resolver tenencia, visitas y alimentos de los hijos dependientes

El proceso de divorcio por mutuo acuerdo de una pareja con hijos ya puede tramitarse en una de más de 527 notarías en Ecuador. Previo a ello, las personas deberán resolver la situación de tenencia, visitas y alimentos de sus hijos menores de edad o bajo dependencia.

El cambio se dio tras la publicación de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos (Cogep), que se publicó el miércoles 26 de junio del 2019. Antes los notarios no tenían la facultad de llevar a cabo un proceso de divorcio de una pareja con hijos. El juez tenía esa potestad.



Alonso Muñoz, asesor de la Comisión de Justicia del Legislativo, aclaró que en la Ley se incorporó una disposición que permite que los notarios tramiten los divorcios por mutuo consentimiento, con hijos dependientes, siempre que estén resueltos los temas mencionados. Es decir -explica- procede cuando no existe controversia entre las partes que se quieren divorciar.



¿En qué se fundamentó la reforma? El Colegio Nacional de Notarios, presidido por el doctor Homero López, comentó Muñoz, recogió inquietudes de sus colegas. Y las canalizó en una propuesta que hizo llegar a la Mesa de Justicia. Se consultó con especialistas, catedráticos.



El asesor de Justicia recordó que esta reforma tuvo un veto del Ejecutivo, por inconstitucionalidad. Por lo que llegó a la Corte Constitucional, que decidió que ese veto no era procedente, en aplicación de principios de economía procesal.



Iván Moreta es abogado del Estudio Jurídico Familia Legal. Para él, con este cambio lo que se busca es descongestionar los trámites en el sistema judicial, pero todo depende de la pareja. Si se busca un divorcio y es por mutuo acuerdo es necesario resolver estos tres aspectos. Se lo puede hacer por dos vías: un acta de mediación (camino rápido) o por una resolución de un juez.

La primera tiene el mismo peso legal que la segunda. Es lo que se conoce como "fuerza de sentencia" o de cumplimiento obligatorio.



Si no se hace eso, un notario no puede gestionar un divorcio. Es por ello -dice- que cuando un notario haga el trámite debe tener cautela para revisar los documentos.



Además, el proceso judicial se abreviaría, dice Moreta. "Una vez verificadas las actas, el notario da paso al proceso y luego de 10 días puede llamar a audiencia. Pueden acudir solo los abogados y luego se inscribe en el Registro Civil”.



Actualmente un divorcio por mutuo consentimiento puede tardar entre dos o tres meses. ¿El motivo? Solo el proceso de citación puede extenderse unos 20 días. A esto se suma la audiencia, ratificaciones, mediaciones en los mismos temas de tenencia, alimentos y visitas. Una separación controversial puede tardar más, explica.



¿Solo uno de los integrantes de la pareja puede gestionar un divorcio? La respuesta es no, dice el abogado Muñoz. Él reitera que no es que uno de los miembros de la pareja decide divorciarse y acude a una notaría y listo, se divorcia. "Es un recurso para simplificar este proceso".



En la región países como Colombia ya tienen un procedimiento similar. La diferencia es que el trámite lo hacen junto a un defensor de la niñez. Al igual que en ese país, en Ecuador se busca una descongestión de la justicia y la no violencia los derechos de los niños, niñas y adolescentes.



"El notario lo único que hará es pronunciarse sobre el vínculo de la pareja", señala Sonia Merlyn. Ella es abogada del Estudio Jurídico Consult-Loi Abogados.

El notario décimo noveno de Quito, Camilo Salinas, comentó que se enteraron de la publicación de la medida en el Registro Oficial por la nota publicada por este Diario. Aseguró que al momento existe una socialización por parte de abogados y notarios del país, a través de redes sociales y WhatsApp, por donde se difunde la nota, acompañada del Registro Oficial.



Salinas señaló que la noticia causó asombro en varios abogados, por lo que se encuentran revisando la reforma en detalle para que se proceda de acuerdo con las disposiciones en cuanto se comience con la recepción de pedidos de divorcio bajo esta nueva norma.



Además, dijo que están instruyendo a los amanuenses sobre los nuevos procesos y revisando, por ejemplo, el documento de cuatro páginas que deben llenar los solicitantes, que se encuentra en la página web del Consejo de la Judicatura, en el cual es obligatorio detallar información personal, información de la partida de matrimonio y las firmas de las partes.



En este 'formulario único para la petición de divorcio por mutuo consentimiento', indica Salinas, se debería omitir una declaración juramentada en la cual la pareja declara no tener hijos menores de edad y que la mujer no está embarazada.



Este Diario se contactó con varias notarías en las que indicaron que todavía no han recibido pedidos. La mayoría de ellas se encuentran en proceso de socialización de la nueva disposición legal. En la notaría 21 confirmaron que desde la publicación de la Ley están informándose para tener claros los procesos que deben seguir.