¿Cómo se distribuyeron las primeras 8 190 dosis contra el covid-19 en Ecuador?

Ecuador recibió su primer grupo de vacunas contra el covid-19, el 20 de enero del 2021, es decir, hace 28 días. En total llegaron 8 190 dosis provenientes de Pfizer-BioNtech.

Estas fórmulas se administraron a un grupo de trabajadores sanitarios de los hospitales denominados centinela, en donde se ha dado prioridad a los contagiados con el virus. Además, se aplicó a adultos mayores y a sus cuidadores en geriátricos; tanto públicos como privados, según la Cartera de Salud.



¿Cómo fue la distribución de las 8 190 dosis? El Ministerio de Salud Pública (MSP), por medio de boletines, informó que con la primera remesa se administró la primera fórmula a 6 228 personas de los grupos prioritarios mencionados. No se ha transparentado el detalle de cuántas dosis se han aplicado en cada uno de los hospitales, con nombres, tampoco en los geriátricos.



Desde la noche del 27 de enero del 2021, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, no se ha pronunciado públicamente en torno a las vacunas. Esa noche, a través de un video, difundido por la Secretaría de Comunicación, admitió haber inmunizado a su madre que no vive en un geriátrico sino en una residencia exclusiva privada. Dijo que lo hizo como "ministro, doctor e hijo". No han respondido a cuántos funcionarios públicos de alto nivel se ha administrado las fórmulas. Ni qué sanciones han tenido específicamente quienes recibieron las dosis, de forma indebida, como en el caso del Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS.



De ellos 5 976 pertenecen a los 99 hospitales de la red pública y privada. Los 252 restantes son adultos mayores y cuidadores de los geriátricos. Así:

Institución Número de vacunados Centros gerontológicos públicos y privados 252 Hospitales del MSP 3 252 Sanatorios del IESS 1 746 Casas de salud de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 306 Solca 222 Hospital de Junta de Beneficencia de Guayaquil 114 Clínicas de la red privada 336 Total 6 228



De las 6 228 personas vacunadas, solo 1 962 recibieron la segunda dosis para completar el esquema de inmunización. Ellos se inocularon la semana anterior.



La distribución semanal fue así:

Semana Primera Segunda Total Observación Primera (21 enero) 1 962 Segunda (25 enero) 1 613 Tercera (1 febrero) 2 653 Cuarta (8 febrero) 1 962 Segunda dosis del grupo uno. 6 228 1 962 8 190



De esta forma se terminó el primer lote de vacunas. Las 4 266 personas que recibieron la primera esperan recibir su segunda fórmula con el nuevo cargamento de 16 380 dosis.



Esta remesa arribó ayer, miércoles 17 de febrero del 2021. Un día después, es decir, este jueves 18 de febrero empezó la administración de la misma. Se distribuirá en las provincias de Bolívar, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Azuay, Cañar, Manabí, Santa Elena, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.



Las nueve restantes están planificadas en la logística de la siguiente carga. Esta vez se incluirá al 100% del personal de salud de los 99 hospitales covid-19 y el total de los adultos mayores de los centros gerontológicos y a sus cuidadores, tanto públicos y privados.