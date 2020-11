Distancia de dos metros al hacer filas, alcohol gel a mano y mascarillas, básicas al salir de compras

La transmisión del virus se mantiene activa en Ecuador. Hasta este viernes 27 de noviembre del 2020, Pichincha concentró el 36% de los contagios (62 714 infectados). Por lo que la recomendación, para quienes saldrán de compras este fin de semana, para aprovechar descuentos por el Black Friday, es seguir las medidas de bioseguridad.

¿Qué hacer si planea acudir a locales comerciales?



"La población debe ser prudente; no ingresar a locales en donde no se esté respetando el aforo establecido (50%). Hay enorme expectativa por las ofertas, pero se debe evitar acceder a espacios con alta concentración de personas”, señala Fernando Sempértegui, especialista en salud pública y rector de la Universidad Central. Así que no solo los administradores de locales, también los clientes deben hacer turno y no exponerse a las aglomeraciones, en donde hay más posibilidades de contagiarse.



Para el médico, autoridades deben mantener el equilibirio en diciembre, con la presión navideña y el riesgo de que la transmisión se mantenga acelerada. “De lo contrario pagaremos las consecuencias al inicio del próximo año”.



¿Qué accesorios se debe llevar al salir de compras?



El infectólogo Byron Núñez recordó que es importante llevar una o dos mascarillas, en buen estado, y colocadas correctamente: deben cubrir la nariz y la boca; no es adecuado bajarse el tapaboca a la altura del mentón o el cuello, para tomar aire, en lugares cerrados. Además es indispensable tener un frasco con alcohol gel.



¿Cuáles son las precauciones al ingresar a un local?



Mantener la distancia de dos metros en las filas y al caminar entre las perchas, observando la mercadería. En cuanto sea posible evite conversar con otros clientes que se encuentren en el lugar, recuerde que el SARS-CoV-2 se contagia a través de gotículas que se expulsan cuando habla, grita, canta, tose o estornuda. No es posible reconocer si alguien está infectado; así que reduzca al máximo el peligro de contagiarse. No se toque los ojos.



¿Recomendaciones al pagar?



Luego de guardar su dinero o tarjetas, límpiese las manos, lo mejor es lavarlas con agua y jabón, de lo contrario use alcohol gel. No hace falta colocar alcohol en el dinero.



¿Es peligroso ingresar a los probadores de ropa?



Sí, es un espacio cerrado. Pero si no tiene más opciones, no se retire la mascarilla, pruébese la ropa y salga lo más pronto posible. Es mejor estar en espacios ventilados.



¿Se debe colocar alcohol en las prendas de vestir u otros objetos?



No hace falta, hay que lavarse las manos o usar alcohol gel luego de tocarlos. No es necesario lavar las prendas que compra, a menos que crea que alguien pudo limpiarse la nariz con ellas.



¿Los adultos mayores pueden salir de compras?



Ellos son parte de la población considerada vulnerable al contagio de covid-19. Pueden desarrollar síntomas graves y necesitar ingresar a terapia intensiva. Igual es el caso de las personas inmunodeprimidas, que tienen males como cáncer, obesidad, que han sido trasplantadas, etc.



¿Qué tanto ayuda pasar por el filtro de toma de temperatura de los centros comerciales?



No es de gran ayuda, hay algunos infectados asintomáticos, es decir no tendrán síntomas como fiebre alta; además las prendas que usa una persona o si ha estado expuesta al frío pueden hacer que el valor que registre el termómetro digital no sea el correcto.