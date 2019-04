Disputa por la Alcaldía de Salitre continúa en el ámbito judicial

LEA TAMBIÉN

La disputa por el Alcaldía del cantón Salitre, en Guayas, continuó este 22 de abril del 2019 en los bajos del edificio de la Fiscalía del Guayas.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, estuvo convocado para rendir su versión libre y voluntaria, pero no acudió.



En las inmediaciones del edificio público se instalaron los simpatizantes de Julio Alfaro Mieles, de Unidad Popular, quien había denunciado un supuesto fraude electoral. También llegaron los seguidores de Milton Moreno, de Sociedad Patriótica, quien aduce que ganó la Alcaldía.



La disputa se remonta al pasado 24 de marzo. Ese día, con los primeros escrutinios, el virtual ganador era Alfaro Mieles, según los resultados preliminares, pero tras revisar varias actas inconsistentes, los números favorecieron a Moreno. Ello originó que UP denunciara un fraude.



El fiscal César Peña esperó en su despacho, ubicado en el segundo piso de la Fiscalía, en el centro de Guayaquil a Pita. Pero él no llegó. No obstante, en las calles sí estaban los militantes de Unidad Popular y el propio candidato Moreno junto con su abogado defensor.



Moreno rechazó la resolución del CNE que anuló el reconteo de 10 mesas electorales de Salitre, que favorecieron su postulación. “Vamos a apelar la resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral”, agregó su abogado Leonardo Sudario.



Alonso López, director provincial de UP, recordó que la decisión del CNE se baso en que la Junta Electoral del Guayas tomó una resolución sin fundamentos constitucionales, legales y reglamentarios. “Esto confirma que existió un delito”.



De su parte, el fiscal Peña dijo que fijará una nueva fecha para la comparecencia de Pita y que volverá a convocar a los vocales de la Junta Electoral del Guayas, quienes en primera instancia se negaron a comparecer. Ellos dijeron que gozan de fuero de corte, lo cual fue rechazado por el fiscal al asegurar que la figura no aplica por tratarse de una investigación.