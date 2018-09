Discoteca de Riobamba fue clausurada tras el hallazgo de un cadáver

LEA TAMBIÉN

Un sello de clausura impedirá que una discoteca de Riobamba vuelva a funcionar este fin de semana, tras el hallazgo del cadáver de Dennisse D., Ivonne Erazo, intendenta de Policía de Chimborazo, informó que se trata de una clausura temporal, mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte de la joven de 23 años.

Su cuerpo fue encontrado flotando en la cisterna de que abastecía de agua a la discoteca, y también a otros cuatro locales comerciales que funcionan en esa misma infraestructura, situada en centro de Riobamba.



Los sellos se colocaron la tarde de ayer, lunes 24 de septiembre del 2018, mientras que el cuerpo fue encontrado la mañana de ese mismo día. Según Erazo, el establecimiento contaba con los permisos de funcionamiento, pero permanecerá cerrado temporalmente por las investigaciones.



“Sin la clausura la discoteca hubiera vuelto a funcionar el fin de semana. Buscamos colaborar con la justicia y mantener el espacio totalmente cerrado mientras concluyen las investigaciones de la Fiscalía de Chimborazo”, explicó la intendenta.



Técnicos de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), también realizaron una inspección del sitio. Ellos dispusieron que los locales comerciales que abastecen de esa cisterna no utilizaran el agua.



Entre tanto, el abogado de la familia de la joven fallecida analiza la posibilidad de entablar una demanda a los propietarios del establecimiento.



“Aún tenemos muchas dudas respecto al caso. No sabemos qué hizo que la chica se demorara en el baño y se quedara sola, y por qué los encargados no revisaron el lugar antes de cerrarlo. Además, el cuarto donde estaba la cisterna sin tapa, no estaba cerrado con seguro aunque había cosas de valor ahí”, dijo Cristian Velasteguí.



La joven, quien era de Quito, viajó a Riobamba la tarde del pasado sábado, 22 de septiembre en compañía de su enamorado, para asistir a un concierto que se realizaría en esa discoteca. Su novio era parte de la banda que ofrecería el show esa noche.



Según la versión que su pareja le contó a las autoridades, ambos se separaron cuando ella fue al baño. Minutos después, los encargados de la discoteca desalojaron a todos los asistentes, debido a que concluyó el horario permitido para esa actividad.



En un video de seguridad, que analiza la Fiscalía de Chimborazo como evidencia del caso, se ve cómo la joven se encuentra sola en la discoteca, busca una salida.



En las imágenes también se mira que ingresó a una habitación que funcionaba como bodega y cayó al interior del tanque de agua.

“Su novio pensó que ella salió de la discoteca, la buscó entre la gente, y como no la encontró se regresó a Quito para buscarla en casa de su familia”, relató Velasteguí.