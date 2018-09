Dirigentes del consorcio suroccidental reclaman pagos al Municipio de Quito por servicio de transporte

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes y conductores que brindan servicio de transporte en el corredor suroccidental realizaron un plantón la mañana de este martes 18 de septiembre del 2018, en las instalaciones de la estación multimodal de La Magdalena, sur de Quito.

La razón: aseguran que el Municipio les adeuda dinero por el servicio que prestan a la ciudadanía. Hernán Zambrano, gerente general del consorcio suroccidental, informó que 294 unidades trabajan en ese sector desde mayo del 2012.



“Los retrasos en los pagos han sido recurrentes en lo que va de este año. Ya no tenemos ingresos para seguir operando, nuestra desesperación económica es alta”, dijo el dirigente. No tienen para pagar el combustible, mantenimiento de los buses y sueldos de empleados.



Añadió que les deben cuatro quincenas (dos meses). “Son USD 150 000 por cada una de las ocho empresas (que trabajan)”, las cuales laboran con 294 vehículos en total.



Cada bus recibe USD 5 600 mensual. Es decir, lo adeudado sube al 11 200 por las cuatro quincenas que no han sido canceladas por el Municipio. “Nos dijeron que hubo un desfase en cuestión de información, pero en los próximos días nos van a cumplir”.



Los dirigentes indicaron que la manifestación de hoy fue preventiva. Si no les pagan lo que les deben, acudirán con más gente a la estación multimodal para otro plantón.



Johanna Romero, presidenta del consorcio suroccidental, está preocupada porque no hay respuesta de las autoridades. Espera que los pagos de lo adeudado se cumplan el viernes como les ofrecieron. Caso contrario, prepararán otra manifestación. “Las unidades operan normalmente con recursos propios”.