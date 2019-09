Director de Libra, criptomoneda de Facebook: no actuamos 'como piratas'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“No tenemos la intención de actuar como piratas” afirma Bertrand Pérez, director general de la asociación Libra lanzada por Facebook, en entrevista con la AFP en la que trata de tranquilizar sobre el proyecto de criptomoneda del gigante estadounidense, que suscita tanto recelo.

Su proyecto suscita comentarios y reticencias a nivel político. ¿Comprende estas preocupaciones?



Se nos habla del riesgo para las monedas de las economías más frágiles. Pero lo primero que hace un Estado cuando quiere evitar que su moneda se debilite, es implementar un control de cambios, (y) nada le impide implementar un bloqueo de las plataformas de intercambio de Libra, si ello le parece necesario.



(...) Es importante recordar que la cadena de bloques (blockchain) permite un nivel de transparencia importante sobre las transacciones.



Es una tecnología nueva, es normal que los reguladores estén vigilantes, desde luego esa es la razón por la que anunciamos el proyecto Libra un año antes de su lanzamiento; éramos conscientes de que había que trabajar con los reguladores. Pero si, por ejemplo, el Banco central europeo (BCE) nos rehusa el derecho de operar en Europa, lo aceptaremos. No tenemos la intención de actuar como piratas, respetamos la legislación.



¿Cómo van sus negociaciones con los diferentes reguladores?



Tenemos sede en Ginebra, por eso hemos empezado a hablar con la Finma (Autoridad helvética de vigilancia de mercados financieros, NDLR), que nos ha identificado como un sistema de pago, no como un banco u otra cosa. Por tanto vamos a poder iniciar los trámites para una solicitud de registro, integrando las normas necesarias para ese objetivo.



Hasta ahora, la mayoría de los reguladores en el mundo no se plantearon el tema de las criptomonedas, simplemente porque el volumen de transacciones no era significativo, por eso esperaban antes de pronunciarse. Pero ahora nuestros clientes son lo bastante importantes como para que las autoridades competentes decidan definir un marco (...)



Además queremos evitar que Libra caiga en la volatilidad de las demás criptomonedas. En la medida en que se trata de un medio de pago, por ejemplo para compras en línea, debemos garantizar a los usuarios que no van a perder dinero si poseen la Libra. Vamos a adosarla a una cesta de cinco divisas (dólar estadounidense, euro, yen, libra esterlina, dólar de Singapur, NDLR) para garantizar su estabilidad (...)



Al margen de los aspectos normativos ¿cuales son las próximas etapas antes del lanzamiento efectivo?



Debemos ante todo finalizar nuestra normativa de gobernanza. Es un tema en el que los 28 miembros actuales trabajan (...).



Luego viene todo el aspecto técnico, con la implementación de nudos de validación (de las transacciones, NDLR), en cada uno de nuestros miembros, que han sido seleccionados para albergar estos nudos por sus grandes capacidades de cálculo y por tener la costumbre de administrar los aspectos de seguridad.



Luego habrá que unir entre ellos los nudos, y después vendrá la fase de tests de funcionalidad y de resultados.



Nuestro objetivo es que en el lanzamiento a mediados de 2020 tengamos la capacidad para tratar unas 1 000 transacciones por segundo, y después superar esa cifra.