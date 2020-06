El primer diplomático beduino de Israel denuncia agresión racista de un guardia de seguridad en Jerusalén

LEA TAMBIÉN

El primer diplomático beduino de la historia de Israel fue inmovilizado en el suelo por un agente de seguridad, quien acto seguido le puso la rodilla sobre su cuello, en el centro de Jerusalén, informaron el lunes 15 de junio de 2020 los medios de comunicación y un ministro israelí.

Ishmael Khaldi, de 49 años, primer diplomático beduino israelí que ocupó su cargo en San Francisco (Estados Unidos) entre 2006 y 2009 antes de ser asesor del exministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman, fue atacado el jueves pasado en la estación de autobuses de Jerusalén.



Según la denuncia que interpuso el diplomático ante la Policía israelí y a la que tuvo acceso el diario Yediot Aharonot, Khaldi estaba haciéndose un selfi en la entrada de la estación cuando unos guardias le pidieron que se detuviera.



Pero el diplomático se negó y la situación degeneró, según la prensa local. “Un vigilante me puso la rodilla en el cuello, grité que no podía respirar”, contó el diplomático, citado por Yediot Aharonot.



Según el director de la estación de autobuses, Khaldi intentó “provocar” y rechazó el control exigido a la entrada de este lugar público, lo que supuso la intervención de los guardias.



“Esta mañana, hablé con Ishmael Khaldi, un experimentado y estimado diplomático, tras el incidente violento que ha vivido en la estación de autobuses de Jerusalén, y le he ofrecido todo mi apoyo”, reaccionó el lunes en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi.



“En la sociedad israelí no hay lugar para la violencia”, añadió.



País de nueve millones de habitantes, Israel cuenta con alrededor de 1,8 millones de árabes (20%), incluidos más de 250 000 beduinos que viven principalmente en el desierto de Néguev (sur). Los líderes de la minoría árabe israelí denuncian a menudo discriminaciones respecto a la mayoría judía del país.