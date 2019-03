Cabello confirma 2 muertes por 'impacto directo' de apagón en Venezuela

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asamblea Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo gobernante, confirmó este lunes 18 de marzo del 2019 dos muertes como consecuencia del "impacto directo" del apagón que dejó en la oscuridad a casi toda Venezuela hace más de una semana.

"Hubo, según el reporte que yo tengo, dos personas fallecidas por impacto directo del apagón", dijo Cabello durante una rueda de prensa en la que actuó como vocero del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al destacar que "afortunadamente" no hubo que lamentar más víctimas.



Sin precisar detalles de las muertes, Cabello indicó que el número de fallecidos no fue más elevado porque en los hospitales "a los que estaban en terapia intensiva manualmente los ayudaron" a seguir respirando.



La cifra de Cabello es la primera que se ofrece en medio de la opacidad informativa del Gobierno de Nicolás Maduro, que aún no ha reportado de manera oficial sobre muertes o pérdidas por el apagón.



El pasado 10 de marzo el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por una cincuentena de países, informó que 17 personas murieron en los hospitales como consecuencia del apagón, 15 de ellas en el estado de Monagas (este).



Guaidó había dicho antes que la cifra de fallecidos por el apagón alcanzaba los 79 personas, aunque luego rectificó y aseveró que estos muertos eran solo atribuibles a la mala atención hospitalaria en el marco de la severa crisis económica que atraviesa el país.

Mientras que el diputado opositor José Manuel Olivares denunció este lunes en Bogotá que al menos 26 personas murieron en los hospitales de Venezuela durante las 72 horas de apagón que hubo en el país la semana entre el 7 y el 11 de marzo pasados.



La tarde del día 7 Venezuela sufrió un masivo apagón que afectó a casi todo el país, y que el Gobierno de Nicolás Maduro no pudo controlar hasta cinco días después.



Cabello insistió hoy en que el apagón se produjo tras un "ataque terrorista dirigido por Estados Unidos".



De acuerdo con Maduro un "ataque cibernético" desde Estados Unidos a la sala de control de la central hidroeléctrica del Guri, la más importante de Venezuela, provocó una falla que luego se extendió a toda la red.



La oposición ha atribuido a la ineptitud y la mala gestión de millonarios recursos destinados al sector eléctrico como las causas reales del apagón.



La pasada semana, la Universidad Central de Venezuela, la principal del país, presentó un análisis sobre el apagón que rebate la tesis de sabotaje de Maduro, y traslada la responsabilidad del corte eléctrico a un incendio que sobrecargó las líneas de transmisión y desactivó las salas de máquinas generadoras del Guri.