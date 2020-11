Dinamarca da por extinta mutación de covid en visones y levanta restricciones

Las autoridades sanitarias dieron este jueves 19 de noviembre del 2020 por "erradicada" la mutación de coronavirus encontrada en visones que podría amenazar la eficacia de futuras vacunas y levantaron las últimas restricciones regionales decretadas hace dos semanas en la zona más afectada.

"La secuenciación de pruebas positivas muestra que no se han encontrado más casos de Cluster 5 desde el 15 de septiembre, por lo que el Instituto Serológico considera que esta variante se ha extinguido con gran probabilidad", señaló en un comunicado la Dirección General de Salud danesa.



Las autoridades danesas ya habían eliminado el pasado viernes 13 de noviembre algunas de las restricciones decretadas en siete municipios del norte de Jutlandia y que en principio debían estar vigentes hasta el 3 de diciembre.



Desde este jueves y hasta el lunes 23 de noviembre del 2020 se reabrirán todas las instituciones culturales y deportivas, restaurantes, bares, escuelas e institutos; se reanudará el transporte colectivo y ya no regirá la recomendación a los habitantes de esas localidades de no desplazarse a otras partes del país.



El Gobierno danés anunció el pasado día 4 las medidas y ordenó el sacrificio de los 15 millones de visones que hay en las granjas de Dinamarca, primer productor mundial, después de haberse detectado cinco mutaciones del virus que debilitan la capacidad para crear anticuerpos, entre ellas la llamada "Cluster 5".



La medida ha provocado una crisis política en este país nórdico, al revelarse que el Gobierno no tenía cobertura legal para ordenar el sacrificio obligatorio de todos los animales, solo donde se hubiera detectado contagio o en su zona próxima.



Aunque el Ejecutivo socialdemócrata cerró a principios de semana un acuerdo con varios partidos de centroizquierda para impulsar una reforma legal, las presiones de oposición y aliados obligaron ayer a dimitir al ministro de Agricultura y Alimentación, Mogens Jensen.