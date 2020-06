Diana Salazar: ‘Hay decisiones judiciales que ayudan al delincuente’

LEA TAMBIÉN

Diana Salazar es licenciada en Ciencias Políticas por la U. Central. Dra. en Jurisprudencia. Magíster en Derecho ­Procesal por la Tecnológica Indoamérica. Fue fiscal en Pichincha, coordinadora de la Unidad de Transparencia y de la Unidad Antilavado de Activos. Fue direc­tora de la Unidad de Análisis Financiero.



Con las decisiones tomadas en los casos CarlosMoralesyAbdalá Bucaram,las críticas al sistema judicial han aumentado. ¿Están en deuda con los ciudadanos?



Mire, en el caso de Abdalá Bucaram la decisión es legal. Al ser un hombre mayor de 65 años tiene derecho al arresto domiciliario. Nos guste o no nos guste es la ley. En cambio, el caso de Morales es distinto. El juez conocía que evitó órdenes de detención para el círculo cercano. Resulta que se pudo ejecutar la orden de captura solo para él. Ojalá que se quede a enfrentar los cargos hasta el final y no huya.



¿Cómo entender la actuación de los jueces?

Tenemos cifras que muestran cómo en los delitos comunes la prisión preventiva se aplica en el 50% de los casos. Pero en temas de corrupción se usa solo en el 20%. Ese es el doble discurso con el que se maneja la prisión preventiva.



¿Qué hacer para que toda la Función Judicial responda como Estado y no como entidades aisladas?



Ese es el llamado que hemos hecho. La Corte Nacional también exhortó a que se trabaje en conjunto. No se trata de tener injerencia o que una u otra persona tenga razón o no. Se trata de que los casos no queden impunes. Pero si mandamos el mensaje de que los delitos de cuello blanco no son castigados estamos diciendo que se dediquen a ser corruptos.

El 19 de febrero del 2019, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Judicatura, Secretaría Anticorrupción y usted como directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) firmaron un acuerdo anticorrupción y no sucedió nada.



Los convenios muchas veces se quedan en el papel. Creería que hasta ese convenio debe ser actualizado, porque las autoridades han cambiado.

Lejos de coordinar, la Fiscalía y la Secretaría Anticorrupción del Gobierno terminaron enfrentándose.



No nos enfrentamos. Solo hicimos un análisis jurídico de las competencias de cada entidad, sin personalizar a nadie.



La Comisión Nacional Anticorrupción dice que la Fiscalía se quedó en temas de mascarillas, fundas para cadáveres e insumos, y se pregunta ¿qué pasó con los casos como Odebrecht o la deuda externa?



¿Mientras investigamos la deuda externa permitimos que se sigan robando el dinero por las mascarillas? ¿Mientras investigamos los vuelos presidenciales dejamos que sigan inflando los costos de las fundas para los cadáveres? No.



Yo tengo otra visión. Lo que han hecho durante la emergencia sanitaria es imperdonable. Entonces, pese a las críticas estamos avanzando en el trabajo.

¿Cómo avanzan si usted dijo en la Asamblea que la Fiscalía no tiene recursos?



En el déficit económico y de personal seguimos igual.



Pero en enero, el presidente Lenín Moreno aseguró que se entregarán todos los recursos para luchar contra la corrupción.



Hemos tenido una disminución en el presupuesto. Este año arrancamos con USD 1,8 millones en contra. Estamos haciendo las coordinaciones con Finanzas, para que se entienda la importancia de dotar de suficientes recursos a la Fiscalía para poder trabajar. Si queremos dar una verdadera lucha contra la corrupción, entréguennos las herramientas.



Tampoco tienen los fiscales necesarios.



Tenemos 834 fiscales en el país, pero hay un déficit de 440. En el 2018 hubo un concurso, pero está suspendido. Por una falta de autonomía de la Fiscalía es que no se puede llevar a cabo el concurso de méritos, no se puede designar a los fiscales y menos a los fiscales provinciales. En esto dependemos de la Judicatura. Pero continuamos trabajando.



Sin embargo, casos como el de Odebrecht o Sobornos explotaron por denuncias del exterior o por trabajos periodísticos.



La Fiscalía no es pesquisa o entidad de control de carácter preventivo, sino es reactiva.



Ahora, ¿por qué llegó el país a este nivel de corrupción en los hospitales?

Mire, en este momento por las compras durante la emergencia tenemos 51 investigaciones en 19 provincias.

Pero solamente dos procesos han avanzado y están en instrucción fiscal.



La Fuerza de Tarea fue conformada hace 10 días. ¿Es poco que en ese tiempo se tenga ese número de instrucciones?



En la recuperación del dinero de la corrupción tampoco se ha avanzado.

El Ecuador no cuenta con una Ley de extinción de dominio que podría ayudar. Pero la recuperación por sí misma no significa nada si las personas no pagan por lo que han hecho. Hay que usar bien la prisión preventiva, pues la gente no se queda a enfrentar los cargos. Que no me digan los señores jueces que hay injerencia en la justicia o que estamos tratando de obligarles. No estamos generalizando, pero hay decisiones judiciales que están ayudando a los delincuentes.



Lo que dice, ¿conocen la Corte y la Judicatura?

Tienen pleno conocimiento.



El Presidente la nombró en la UAFE y luego la postuló a la Corte de La Haya. ¿Cómo quitarse ese peso?

He liderado indagaciones contra el mismo Gobierno. No veo influencia del morenismo.