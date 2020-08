Detienen en Brasil a los hermanos Efromovich, accionistas de Avianca, en el caso de corrupción Lava Jato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los propietarios mayoritarios del grupo colombiano Avianca Holdings, los hermanos Germán y José Efromovich, fueron arrestados este miércoles 19 de agosto del 2020 como parte de una nueva fase de la investigación por corrupción Lava Jato en Brasil, de acuerdo a una fuente cercana al operativo.

Los hermanos supuestamente pagaron sobornos para conseguir un contrato de construcción naval con Transpetro, una unidad logística de la empresa estatal brasileña de petróleo Petrobras, dijo la fuente.



El arresto es otra preocupación para los hermanos, cuyas aerolíneas alguna vez prosperaron, pero que en los últimos años se han debilitado. Sus subsidiarias de la marca Avianca en Brasil, Argentina y Perú han cerrado, mientras que la aerolínea colombiana está en proceso de reestructuración por quiebra.



Los hermanos Efromovich construyeron en su día la segunda empresa de aerolíneas de América Latina, lo suficientemente grande como para atraer a United Airlines Holdings en 2018 a una alianza con Avianca.



Para conseguir la asociación, United prestó a la compañía de los hermanos Efromovich casi USD 500 millones. Desde entonces, la aerolínea estadounidense ha amortizado pérdidas contables por ese préstamo.



No se pudo contactar a German Efromovich para hacer comentarios y no respondió a un mensaje de texto el miércoles por la mañana.



Los hermanos Efromovich inicialmente construyeron su fortuna a través de contratos con Petrobras y otras compañías petroleras en Río de Janeiro, y usaron esas ganancias para comprar y sacar a Avianca de la bancarrota en 2003.



Las acusaciones de corrupción contra los hermanos Efromovich han circulado por mucho tiempo en la prensa, en particular porque su empresa de astilleros Estaleiro EISA se benefició de muchos contratos de Petrobras en la década de 1990.