Detenidos en las protestas son acusados por ataque y resistencia

Al menos 80 personas se encuentran detenidas en la Unidad de Flagrancia de Quito, luego de las protestas que se registraron la tarde de ayer, jueves 3 de octubre, en el Centro Histórico.

Esta mañana, decenas de familiares aguardan afuera de la Unidad de Flagrancia. Un grupo de policías antimotines rodea el ingreso de la entidad y se instalaron vallas metálicas alrededor de la puerta principal.



Hasta el momento se han realizado cuatro audiencias de calificación de flagrancia. Los detenidos fueron procesados por supuesto ataque y resistencia, un delito que se sanciona con penas de uno a tres años de cárcel si se comente entre dos o más personas.



En una de estas diferencias, el juez no calificó la flagrancia, pues no existían evidencias sobre la participación de nueve personas en los disturbios. Por esta razón ordenó su liberación.

Entre los detenidos se encuentra también Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador. Su arresto se dio a través de una boleta de captura y es investigado por la paralización de los servicios públicos.

Su sobrino, Alejandro Calderón, acudió a Flagrancia para conocer su situación. Dijo que la acusación contra su familiar no tiene fundamento porque él no llamó a la paralización del transporte público.



"De lo que se sabe por los medios de comunicación, (a Jorge Calderón) se lo detuvo por la paralización de servicios públicos, pero en todas las declaraciones (que dio), que además se enviaron a las autoridades de las diferentes federaciones a nivel nacional, (se les dijo) que eso no podían hacer eso, se les invitó a que no paren los servicios públicos, que no corten las calles, tenemos el respaldo de eso", dijo el sobrino.



Patricio Carrillo, jefe de Operaciones de la Policía Nacional, indicó que la determinación de Calderón fue ordenada por un juez y que existen otras boletas de captura, contra dirigentes gremiales, que serán ejecutadas en el transcurso de la tarde. "Todas las personas que están provocando serán sometidas al proceso judicial", dijo el oficial.



Otros dirigentes del sector del transporte que fueron aprehendidos son el Secretario General del Sindicato de Choferes del Azuay y el Presidente de la Cámara de Transportes de Cuenca. Sus arrestos ocurrieron en Azuay.