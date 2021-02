Detienen a hombre acusado de asesinar a su hermana tras una discusión

Un hombre de 25 años fue detenido por el asesinato de su hermana en el distrito limeño de Ate, Perú, el jueves 4 de febrero del 2021.

La hermana de Yordi Alvarado, Deifilia, dijo al canal América TV, que el hombre atacó a su familiar con un utensilio de cocina e hirió de muerte a Deysi, de 32 años.



"Agarró un trinche grande que se usa para mover tallarines. Yo vi que la atacó y luego se llevó eso y se fue", contó la mujer al medio.



"Le estaba diciendo eres una mala, tú nomás comes, y vas a estar acá tres días y ni me has llevado ni un plato de comida", relató Deifilia sobre los reclamos que habría hecho el agresor a la víctima.



Según la mujer, el hermano aparente habría consumido algún tipo de sustancia. "Estábamos tranquilas en el cuarto y apareció como mandado por el demonio. Incluso mi hermana estaba descansando", dijo.



Tras el ataque, el joven huyó a la casa de su padre, quien vive cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. En esa vivienda fue detenido por la Policía. Mientras que a Deysi la trasladaron a un hospital, en donde los médicos confirmaron su deceso.



Deifilia comentó al medio televisivo que su hermano estuvo internado en un centro de rehabilitación durante seis meses, pero lo retiró porque no podía pagar las mensualidades ante la crisis generada por la pandemia y también por un pedido de Yordi para salir del lugar. "Yo me confié de él, que ya va a cambiar, que va a trabajar", se lamentó la mujer.



La Policía trasladó al sospechoso a la Comisaría del sector donde continúan con las investigaciones.