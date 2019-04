Detenido un hombre sospechoso de colocar cuchillos en pupitre del príncipe japonés Hisahito

LEA TAMBIÉN

La policía japonesa detuvo el lunes a un hombre de 56 años sospechoso de haber colocado dos cuchillos en el pupitre escolar del príncipe Hisahito, nieto del emperador de Japón Akihito, informaron los medios locales.

El incidente, que ocurrió el viernes 26 de abril del 2019, tuvo lugar en un momento en el que las autoridades aumentaron la seguridad en torno a la familia imperial días antes de la abdicación del emperador Akihito, que se producirá el martes después de un reinado de 30 años.



El hombre detenido el lunes 29 de abril es sospechoso de haber entrado ilegalmente en el perímetro del colegio en el que estudia el príncipe, de 12 años y sobrino del príncipe heredero Naruhito, indicaron el canal público NHK y otros medios.



El sospechoso, cuya motivación se desconoce, está siendo interrogado por la policía, afirmó NHK. Según Nippon Television, el individuo reconoció los hechos.



Un portavoz de la policía no quiso comentar estas informaciones.



El príncipe Hisahito, que comenzó en abril a estudiar en esta escuela, no se encontraba en la clase cuando se habrían dejado los cuchillos.



No hubo heridos, daños materiales ni amenazas en relación con estos hechos.



Japón se prepara para la abdicación del emperador Akihito, el primer emperador en abdicar en 200 años.



Le sucederá al día siguiente su primogénito, el príncipe heredero Naruhito, de 59 años, con el que el país entrará en una nueva era, la de Reiwa ("Bella armonía") .



El príncipe Hisahito es hijo del príncipe Akishino, segundo hijo de la pareja imperial, y uno de los cuatro posibles herederos varones al trono de Crisantemo.