Detienen a actores venezolanos por usar uniforme policial en obra de teatro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos actores, una productora y un director de teatro fueron detenidos el domingo 4 de agosto del 2019 en Caracas cuando se disponían a presentar una obra de comedia sobre policías, por vestir, dos de ellos, el uniforme oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), denunció este lunes 5 de agosto el abogado defensor del grupo, Guillermo Aristimuño.

Los actores detenidos son los protagonistas de 'Dos policías en apuros', Aisak Ovalles y Pedro Huice, intérpretes de una comedia en la que dos funcionarios "opuestos" -uno de ellos homosexual en la trama- "terminan siendo compañeros".



Los otros dos detenidos son la productora de la obra, Johana Villafranca, y el director Leunam Torres.



"¡Ahora sí están en apuros! Por el delito de usurpación de función pública, han sido detenidos cuatro ciudadanos cuando pretendían presentar una obra teatral en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco en Chacao, portando el uniforme reglamentario de la Policía Nacional Bolivariana", dijo el cuerpo policial en Twitter.



En otro mensaje, acompañado de una foto de los detenidos, la Policía acusó a los artistas de buscar "ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones policiales" a través del contenido de la obra.

Informa el CPNB_VE: ¡AHORA SI ESTÁN EN APUROS! Por el Delito de Usurpación de Función Pública, han sido detenidos cuatro ciudadanos cuando pretendían presentar una obra teatral en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco en #Chacao, portando el uniforme regla… pic.twitter.com/RvGu6wGWKE — Seguridad Pública (@SeguridadPatria) August 5, 2019



Sin embargo, Aristimuño dijo a periodistas que los actores solo están detenidos por el uso del uniforme policial.



"De antemano no hubo ningún tema político ni de discriminación", afirmó y enfatizó que no hay ningún tipo penal que establezca la acusación que hizo el cuerpo policial en Twitter.



"Luego que fueron detenidos, comenzaron a llegar videos y audios (...) pero ellos no están acá por el contenido de la obra, vienen por los uniformes, no por el contenido de la obra", insistió el jurista que además señaló que la PNB no debió publicar la foto de los actores detenidos.



"Hasta que una persona no tenga una condenatoria de que es culpable no se puede exponer al escarnio público", prosiguió.



Al ser preguntado sobre cómo los actores obtuvieron los uniformes del cuerpo policial, el abogado indicó que no tenía la información y que la Policía adelanta una investigación "porque es algo delicado".



"En este caso los uniformes fueron usados para una obra de teatro, totalmente de acuerdo y ningún problema, pero pudieron haber sido usados para secuestrar, para matar, para la guerrilla, o sea es algo muy delicado el tema de usar uniformes", apuntó.



El abogado cree que los detenidos pudieran salir en libertad este lunes en la tarde o en la mañana del martes, bajo una medida cautelar, luego de que sean presentados en tribunales.