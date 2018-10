Se desestiman argumentos de Norma Vallejo para no comparecer a Comisión

LEA TAMBIÉN

La Comisión Multipartidista que investiga a la asambleísta Norma Vallejo, de Alianza País, por supuestos cobros indebidos a sus asesores, desarrolla hoy, lunes 22 de octubre del 2018, su segunda jornada de comparecencias.

Los comisionados Eliceo Azuero (BIN), quien preside esa instancia, así como Ana Galarza (CREO) y Noralma Zambrano (AP) decidieron continuar adelante con este proceso.



Eso, a pesar de que Vallejo envió un oficio a la mesa en la que no reconoce las competencias que tiene la Comisión para investigarla y advierte que no se presentará este lunes ante esta instancia, a la que estaba llamada para rendir su versión de los hechos.



Vallejo aduce que la denuncia presentada en su contra por el legislador de CREO Fabricio Villamar es "maliciosa" y alude a cuentas de una organización política que no corresponde tratar a la Asamblea, sino al Consejo Nacional Electoral (CNE).



También solicitó que Ana Galarza se excusara de participar de esta Comisión, acusándola de haber adelantado criterios sobre el caso en una entrevista televisiva, algo que negó la asambleísta de CREO.



Pero los miembros de la comisión desvirtuaron los argumentos de Vallejo, al aclarar que actúan apegados a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.



Azuero recalcó que Vallejo confunde el rol de los legisladores con el papel de los jueces, mientras Zambrano le pidió a Vallejo que "reconsidere" su decisión de no acudir a la Comisión.



Los comisionados se dedicaron este lunes a escuchar un audio de tres horas de duración en el que a Vallejo alude a descuentos en el sueldo de los asesores.



Los perjudicados, acompañados de su abogado defensor, Felipe Rodríguez, tuvieron que esperar hasta que la grabación termine para rendir sus testimonios.



Azuero recalcó que si Vallejo no acude el proceso de investigación no puede detenerse y que corresponderá al Pleno de la Asamblea tomar una decisión.