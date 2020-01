La derecha, sin consenso para frente único para elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

Un candidato de consenso en la derecha, por lo pronto, no se vislumbra. Dos figuras fuertes se disputan el espacio electoral de la tendencia: Guillermo Lasso, de Creo, y Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano (PSC).

Con una clara división arranca la precampaña en este sector político. Lasso fue el primero en formalizar su intención de buscar –por tercera vez– la Presidencia. Incluso adelantó que centrará en Quito su campaña política. Nebot, aunque no ha anunciado oficialmente una postulación, ha hablado sobre temas de interés nacional y su partido lo promociona como su mejor carta.



Los dos políticos guayaquileños estuvieron activos esta semana. Lasso, de 64 años, estuvo el miércoles en la capital participando en el evento Ponle al Futuro Tu Nombre, sobre emprendimiento, innovación y tecnología.



En cambio Nebot, de 73 años, difundió este jueves 23 de enero del 2020 un video sobre la agricultura y la ganadería. En él explicó que serán productivas y rentables cuando existan créditos oportunos. En la cinta se muestran agricultores del centro de la Serranía.



El analista político Santiago Basabe cree que en el 2021 habrá un fraccionamiento en la votación de la tendencia más conservadora del país. Considera que Creo y el PSC no van a ceder en la conformación de la papeleta electoral.

“Eso termina siendo peligroso para uno y el otro, es el peor escenario. Visto cómo ha sido la historia política del país, los dos serán candidatos y beneficiarán a otros actores”.



Recordó que la tendencia únicamente se juntó en 1978, para la postulación de Sixto Durán Ballén, bajo el Frente Nacional Constitucionalista, una amplia alianza dirigida por el PSC. Un año después, en las elecciones, perdió frente a Jaime Roldós, quien se impuso en la segunda vuelta con un 68,49% de los votos.



Basabe explica que en ese entonces era otro el contexto político, pues Ecuador salía de una dictadura que se inició en 1970. “Fue coyuntural, después nunca más se lograron consensos en la tendencia”.



Lasso afirma que en el 2017 ya compitió con una candidata del PSC. “En el 2021 será igual, es un proceso democrático, haremos todo lo posible para mantener los espacios electorales”.



El expresidenciable, que perdió frente a Lenín Moreno en segunda vuelta, dice que serán los electores quienes decidan en las urnas qué opción los representa, en referencia a la posible postulación de Nebot.



Lasso aclara que no cierra la puerta del diálogo. Dice que es un demócrata y cree actuar con un espíritu republicano.



En el PSC sostienen que Nebot es su propuesta. No obstante, el legislador Henry Cucalón dice que quien fuera alcalde de Guayaquil por 19 años, dará una respuesta cuando lo considere preciso. “Ha dicho que lo está meditando”.



“Nebot lo ha dicho: es el momento de las grandes tendencias, más allá de los partidos. De eso se trata la ideología de la prosperidad, de tener esa apertura para esa concertación, esa convergencia, para no ser sectarios y trabajar en lo que une a la gente”.



Sobre una competencia con Lasso, refiere que la lid electoral es para enfrentarse democráticamente y es el pueblo el que juzga a través del voto y que no se pueden forzar alianzas. “No se puede presionar, están forzando -ciertos grupos- a unidades entre comillas, para que no venga el cuco. Nosotros tenemos una agenda que va más allá de los miedos”.



En el 2017 ya hubo un intento de buscar una gran unidad con distintos sectores políticos, pero no se concretó. Nebot lideró la mesa que incluyó a Avanza, Marcelino Chumpi, Podemos, entre otros.



El analista Simón Espinosa cuenta que a diferencia del 2017 hoy hay otro escenario. En la presidencial pasada, acota, se luchó contra el correísmo. Ahora ve que la izquierda ha ganado espacios. También ve difícil que un tercer candidato logre imponerse en la derecha.



En Adelante Ecuatoriano Adelante manejan al cinco veces candidato presidencial, Álvaro Noboa, como su opción. En abril o mayo se tomarán decisiones, explica Wilson Sánchez, director de la lista 7.



Mientras, el legislador Guillermo Celi, de SUMA, afirma que tendrán candidato presidencial. No adelantó nombres.



