Denuncias alcanzan a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana

La jueza Irene Pérez aceptó el pasado jueves 11 de julio de 019 las medidas cautelares, pedidas por el legislador Fabricio Villamar, para detener la conformación de una comisión en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), con el fin de revisar la designación de los magistrados de la Corte Constitucional (CC).

Esta sentencia supone un revés para la iniciativa del Cpccs de conformar la comisión. Esta, según funcionarios del Ejecutivo y varios legisladores, contraviene un dictamen de la CC, en el sentido de que el Cpccs definitivo no puede revisar lo actuado por el Consejo Transitorio.



La decisión del Cpccs de crear la comisión logró que aumenten a nueve los procesos contra el presidente de ese organismo, José Tuárez, y los otros tres vocales de la mayoría (Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá): dos pedidos de juicio en la Asamblea Nacional, un examen especial en la Contraloría y seis solicitudes de investigación judicial.



La ministra del Interior y secretaria encargada de Gestión Política, María Paula Romo, señaló ayer que “hay varias vías que podría activar la grave violación del Cpccs. Hay que darle a cada una su propio tiempo, su momento, su procedimiento y en cada caso cada autoridad tendrá que decidir”.



Romo detalló que frente a este hecho “está la consecuencia de la censura cuando se trata de juicios políticos; una consecuencia penal cuando se trata de un delito y está la destitución cuando se trata del incumplimiento de una sentencia constitucional”.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que Tuárez cometió un error. “Personalmente no conozco al señor Tuárez. Creo que cometió un error porque hay una resolución de la Corte, diciendo que lo actuado por el consejo anterior no puede ser revisado”, manifestó el funcionario.



Ayer fue un día movido en la Fiscalía: cinco denuncias se presentaron por la misma causa: “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”. La base es el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que prevé prisión de uno a tres años. En este caso, el Cpccs no habría acatado el dictamen de la CC que blindó al Consejo Transitorio.

Jeannine Cuz (centro), junto a coidearios, acudió ayer a la Fiscalía para la denuncia. Foto: Daniel Romero / EL COMERCIO



Victoria Desintonio es la consejera de la mayoría que presentó los nombres de los jurisconsultos que serán parte de la comisión que revisará el proceso de designación de los jueces de la CC.



Ella explica que Edwin Tapia y Daniel Ruiz pidieron ser parte de esta comisión, por lo que ella los nominó. Mientras que Jorge Soza fue propuesto por el consejero Walter Gómez. Además, aseguró que estaba por confirmarse la presencia de los constitucionalistas (Ismael Quintana, Salim Zaidán y Augusto Tandazo), quienes sugirieron la semana pasada el procedimiento jurídico para que el Cpccs pueda revisar lo actuado por el anterior Consejo Transitorio.



Desintonio fue enfática en decir que la decisión adoptada en la sesión del Pleno del miércoles pasado no busca cesar a los jueces de la CC. El objetivo, dijo, es revisar que no haya irregularidades. Aseguró que la mayoría del Cpccs no ha definido revisar otras designaciones del Transitorio. Sin embargo, cree que no hay que cerrarse a esa posibilidad.



La función de esta comisión era elaborar un informe que investigue el proceso de designación para que el Cpccs tome una decisión final.