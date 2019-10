Demócratas amenazan con forzar a la Casa Blanca a entregar documentos por caso de llamadas a presidente ucraniano

LEA TAMBIÉN

Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos encargados de investigar los procedimientos de juicio político contra el presidente Donald Trump amenazaron el miércoles 2 de octubre de 2019 con obligar a la Casa Blanca a proporcionar documentos relacionados con el caso de Ucrania.

Los líderes demócratas de los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y Seguridad, y Supervisión y Reforma anunciaron que enviarán formalmente una citación al Ejecutivo el viernes para que entregue estos documentos, si no la cumple antes voluntariamente.



“El descarado desprecio de la Casa Blanca por muchas solicitudes de entrega voluntaria de documentos (...) no nos deja otra opción que emitir esta citación”, explicaron en un comunicado.



Los demócratas que controlan la Cámara de Representantes abrieron el 24 de septiembre una investigación con miras a la destitución del presidente republicano.



El mandatario es acusado de haberle pedido a su homólogo ucraniano, Vládimir Zelenski, durante una conversación telefónica a fines de julio, que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, favorito para ser el candidato presidencial demócrata en 2020.



Trump, quien niega haber ejercido presión, denunció el martes por la noche un “golpe de Estado” dirigido por los demócratas.



Los líderes de los comités dijeron en el comunicado que están investigando hasta qué punto Trump puso en riesgo la seguridad nacional al presionar a Ucrania para que interfiera con las elecciones de 2020, y al retener la asistencia de seguridad proporcionada por el Congreso para ayudar a Ucrania a contrarrestar la agresión rusa, así como cualquier esfuerzo para encubrir estos asuntos.



“Las comisiones están llevando a cabo esta investigación de manera rápida y coordinada”, indicaron.



Este procedimiento, raro en la historia de Estados Unidos, sacude la campaña electoral para las presidenciales de noviembre de 2020, en las que Trump intentará obtener un segundo mandato.