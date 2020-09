Democracia Sí inscribió a su binomio presidencial para los comicios del 2021

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El movimiento Democracia Sí inscribió las candidaturas de Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, integrantes de su binomio presidencial para las elecciones generales del 2021. El trámite lo efectuaron de manera presencial, en la sede matriz del Consejo Nacional Electoral (CNE), este lunes 21 de septiembre del 2020.

El organismo habilitó una sala para recibir a los aspirantes, respetando las medidas de bioseguridad. Luego de ingresar los documentos, Larrea, quien es el fundador de Democracia Sí, mencionó que completaron la inscripción con el ánimo de “arrimar el hombro para sacar al país de la peor crisis económica, sanitaria y moral que ha atravesado a lo largo de su historia”.



Larrea dijo que no hay que “dejarse engañar por las encuestas, porque nunca han acertado, y menos a cinco meses de una elección”. También opinó que el CNE “debe aplicar la Ley”, en referencia a las cuatro organizaciones políticas que fueron eliminadas, acogiendo un informe de Contraloría que halló irregularidades en sus firmas.



El presidenciable recordó que Democracia Sí, en su primera participación electoral, se alzó con 34 alcaldías y seis prefecturas, en alianzas. “Hace un año y medio nos decían que no teníamos ninguna opción electoral”, manifestó.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, explicó que 48 horas después de que los movimientos ingresan los documentos de inscripción, las áreas técnicas elaboran un informe, para revisar que se cumplan los requisitos y no se incurran en inhabilidades. En el caso de dignidades nacionales, el Pleno del CNE debe resolver si califica o no las candidaturas.

La fase de inscripción de candidatos se extenderá hasta las 18:00 del próximo 7 de octubre del 2020. La primera vuelta electoral está programada para el domingo 7 de febrero del 2021.