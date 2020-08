La demanda de dinero en efectivo baja en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Menos dinero en efectivo se demanda en el país. Así señaló hoy, 6 de agosto del 2020, la gerenta del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola.

En entrevista con Ecuadoradio, la funcionaria explicó que inclusive los bancos privados están depositando más dinero en las bodegas del BCE.



La gerente explicó que en marzo, abril y mayo hubo una demanda de efectivo de USD 1 890 millones al Central por parte de los bancos, pero ya en junio y julio depositaron valores por USD 500 millones.



Artola explicó que la mayor demanda de efectivo registrada al inicio de la pandemia se dio porque la gente buscó tener más liquidez en su hogar debido al confinamiento, pero ahora ya regresaron ese dinero otra vez a los bancos.



Más transacciones en línea



Otro factor que explica una menor demanda de efectivo es el aumento de transacciones digitales.



El confinamiento de los meses de marzo a junio motivaron a que las personas realicen compras, pagos de servicios y transacciones bancarias a través de herramientas digitales.



Los clientes tuvieron que aprender a utilizarlas y acostumbrarse a su uso y, ahora, con la nueva normalidad, se han convertido en algo más habitual.



La quiteña María Haro, usuaria del sector financiero, empezó a utilizar el canal en línea en su banco desde abril pasado. Ahora paga los servicios básicos, pensiones y hace trasferencias digitales a familiares.



Antes no usaba esos medios por temor a delitos cibernéticos. Pero, tras el confinamiento y medidas de restricción, no tuvo más opción que aprender a usarlas, pues no quiere exponerse al covid-19 al salir de casa.



En Produbanco más de 48 000 clientes accedieron por primera vez a los diferentes servicios en línea de Produbanco en el período de marzo a junio de este año.



De acuerdo con datos de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), las transacciones por canales digitales crecieron un 26% en el primer semestre del 2020 en relación a igual período del 2019. Por el contrario, las transacciones realizadas en agencias y oficinas bancarias se redujeron un 39% en el primer semestre del 2020.



En Produbanco en línea se han realizado más de 8 millones de transacciones en sus canales Web, APP Móvil, Produbanco y App be. Y durante la emergencia sanitaria las transacciones en esos canales crecieron un 45% y un 12,4% en el monto transado.