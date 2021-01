‘El ministro Jarrín no cometió desacato a la ley’, dice Defensa

Este 12 de enero del 2021, el Ministerio de Defensa se pronunció sobre la denuncia penal presentada en contra del titular de esta cartera de Estado, Oswaldo Jarrín. La entidad aseguró que él no ha cometido desacato a la ley.

El 10 de enero del 2020, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Defensa presentó una queja judicial en la Fiscalía contra Jarrín por el presunto delito de incumplimiento de decisiones de autoridad competente.



El sindicato indicó que en el 2019 presentó ante el Ministerio de Trabajo un pedido para realizar un proyecto de contrato colectivo. La idea era acceder a descuentos sindicales para obtener beneficios como la jubilación y otros derechos laborales.



Ese mismo año, un Tribunal de Conciliación del Ministerio de Trabajo dispuso a Jarrín que acate el pedido del sindicato. Melissa Buendía, coordinadora de ese organismo aseguró que han pasado dos años y Jarrín aún no cumple lo que dice ese fallo.



Hoy, el Ministerio de Defensa aseguró que esa iniciativa de contrato colectivo era inadecuada y presentaba irregularidades.



Además, indicó que no ha podido acatar el fallo del Tribunal porque no cuenta con un informe favorable del Ministerio de Finanzas que establezca la existencia de “recursos suficientes para cubrir los incrementos salariales y demás beneficios económicos pactados en los contratos colectivos de trabajo”. Además, se requiere otro informe favorable de la Procuraduría General.

Defensa aseguró que, al no existir esos informes, no se puede firmar el contrato colectivo y por lo tanto “no ha incumplido una orden de autoridad competente”.