Decevale dice que nunca tuvo en custodia papeles del Isspol

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El abogado del Depósito Centralizado de Valores (Decevale), Eduardo Carmigniani, informó este viernes 23 de octubre del 2020, que la entidad nunca recibió fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

El ente se encuentra intervenido por la Superintendencia de Compañías desde el 18 de septiembre pasado, en el contexto de las investigaciones por una supuesta estafa denunciada por el Ministerio de Gobierno.



La ministra María Paula Romo solicitó el pasado martes 20 de octubre del 2020 que se liquide a Decevale.



La defensa del Decevale rechazó esta intención.



"Liquidar Decevale no solucionará ningún problema. Decevale nunca ha recibido fondos del Isspol y jamás participó en las negociaciones entre esa institución y Jorge Chérrez o Ibcorp, así como tampoco ha tenido esos valores en custodia. Por tanto, por cualquier tema de esos títulos tienen que responder el propio Jorge Chérrez y los funcionarios de Isspol que decidieron invertir con él", señaló la defensa de la entidad.



Según Carminiagni, el Decevale jamás conoció de las operaciones debido a que el ex gerente operativo Luis Álvarez, "fingió " que tenía en custodia los papeles del Isspol, tomándose el nombre del ente. De ahí que indicó que el Decevale no conoce y no puede responder sobre en dónde está el dinero en el que invirtió el Isspol desde el 2016.



La defensa añadió que, pese a que a la ministra Romo le parece poco creíble que exista un solo implicado en el caso, Decevale presume que sería solo Álvarez.



No obstante, para corroborarlo, la entidad va a contratar una auditoría forense para determinar si además de Álvarez, hubo más responsables del "engaño".



Sobre los conflictos de interés cuestionados por la Ministra Romo, entre ellos, que Oriana Rumbea, que labora en Decevale como gerente administrativa, es esposa de Xavier Neira, presidente de la casa de valores Citadel, que participó en una compra y venta de bonos internos del Isspol, el abogado dijo que no se tomaría en cuenta eso en la auditoría.



"Esa no es materia de nuestro contrato", señaló.



Según la defensa, Decevale no se había pronunciado antes debido a que recién consideraron que era oportuno hacerlo a raíz de que la Ministra pidió la liquidación del ente, para así "calmar las aguas".



Decevale considera que no se debería liquidar el ente, sino castigar a los responsables. "Es como si pidieran liquidar el Isspol por estos problemas", acotó.

El volumen de operaciones de Decevale alcanza más de USD 5 600 millones en custodia de títulos desmaterializados. La institución dijo que "ha cumplido oportunamente con más de 124 000 inversionistas a quienes ha transferido USD 3 624 millones en los últimos siete años".