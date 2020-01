Jueza que procesó a Correa denuncia suplantación de identidad

LEA TAMBIÉN

A través de un comunicado que la Corte Nacional de Justicia emitió la mañana de este jueves 16 de enero del 2020, la jueza Daniella Camacho denunció que desconocidos han suplantado su identidad.

La magistrada dice que en la red social Twitter existe una cuenta que ha tomado su nombre y está identificada como @DanielaCamachoH.



“Aclaro que la misma no me pertenece, se trata de un perfil falso con el que han suplantado mi identidad”, dice Camacho, jueza que procesó al expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016.



Luego asegura: “Lo publicado ahí no expresa mi sentir de ninguna forma”.



Al revisar Twitter se dice que la cuenta con el nombre @DanielaCamachoH fue abierta en mayo del 2011. Tiene 987 seguidores y le sigue a 204 usuarios.

A la opinión pública ⬇️ pic.twitter.com/gt3uYcZkXK — Corte Nacional (@CorteNacional) January 16, 2020



En su biografía dice: “Dra. en Jurisprudencia, Magister en Derecho Procesal, ex Jefa de Protección a víctimas y testigos, desde el 2018 en la Corte Nacional de Justicia”.



Desde allí retuitea, por ejemplo, las actividades de la Corte Nacional o mensajes de la Fiscalía en los casos que Camacho ha actuado.



Además, comparte entrevistas y reportajes realizados a ella.

La cuenta de Twitter no pertenecería a la jueza Daniella Camacho. Foto: Captura



La jueza Camacho indica haber tomado las “acciones correspondientes según las políticas de Twitter y se ha denunciado la cuenta”.



Camacho manifiesta que no posee cuenta alguna en redes sociales. “Solicito hacer caso omiso de los pronunciamientos que se den en esta cuenta y no tomarla como fuente”.