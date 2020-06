Tribunal confirma arresto de asambleísta Daniel Mendoza

LEA TAMBIÉN

Los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y David Jacho, de la Corte Nacional, negaron tarde de este martes, 23 de junio del 2020, el pedido para levantar la prisión preventiva del asambleísta Daniel Mendoza.

La diligencia comenzó pasadas las 17:00. Su abogada, Gabriela Moreira, pidió los jueces que sustituyan la prisión por una medida diferente como presentarse periódicamente o la prohibición de salir del país. Según la defensora, no existe peligro de fuga, pues su cliente es padre de menores de edad. Además dijo que la Fiscalía no cuenta con las suficientes evidencias sobre la responsabilidad de Mendoza, quien es acusado de supuesta

delincuencia organizada.



Él se encuentra recluido en la Cárcel N° 4, en el norte de Quito, desde el pasado 6 de junio. Un día antes, la Policía realizó un operativo en Manabí y en Pichincha, en donde el legislador fue detenido junto con otros seis sospechosos, incluidos funcionarios del Servicio de Contratación de Obras (Secob).



Según la Fiscalía, Mendoza está vinculada con una trama de corrupción que comienza con la adjudicación del Hospital de Pedernales, en diciembre

del 2019.



Los funcionarios de Secob, hoy presos, participaron en la adjudicación del hospital al Consorcio Pedernales-Manabí, cuya constitución se había

dado un mes antes y por lo tanto no tenía experiencia en este tipo de infraestructura.



Después de que se firmara el contrato, el Secob entregó un anticipo del 50% de la obra, es decir USD 8,2 millones. Ese ocurrió en marzo de este

año. Unos días después, el contratista retiró en cheques y en efectivo USD 7,3 millones. La Policía halló USD 1,6 millones que eran parte del anticipo en poder del asesor de Mendoza y en manos de otras personas ajenas con el contrato.



Además, en el expediente se establecieron comunicaciones entre Mendoza, su asesor, el contratista y los beneficiarios de los cheques. Incluso

una persona que recibió USD 180 000 del anticipo para el hospital tiene conversaciones con el asambleísta a quien llama “jefe”.



La tarde de este martes, la coordinadora zonal de Secob de Manabí, quién también está detenida, apeló la ordenó de prisión. Su abogado, José

Garzón, dijo que su clienta es madre soltera, "no tiene peligro de fuga, no existen elementos para su prisión, por lo que solicito se revoque la prisión preventiva y se dicte medidas alternativas".



Jueces también negaron la apelación a la prisión de esta funcionaria.