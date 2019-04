Joven curandero fue detenido en Aeropuerto de Quito por transportar medicina ancestral deshidratada

LEA TAMBIÉN

Un joven de origen colombo-canadiense fue detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito el pasado viernes 5 de abril del 2019 cuando transportaba 1 785 gramos deshidratados de una planta medicinal de cactus nativa de Ecuador y Perú, conocida como San Pedro.

Activistas de las asociaciones AyaPuma Samay de Ecuador y Fuoco Sacro de Italia, han emprendido una campaña para defender a Nicolás, un curandero especializado en medicina ancestral centro y sudamericana. Según dijeron en un comunicado, la planta que transportaba el joven es utilizada en la región andina con fines identitarios y medicinales.



En el comunicado, los integrantes de las organizaciones aseguran que cuando el joven se disponía a viajar a Italia a un encuentro de sanación, "la policía lo llamó a control, apartaron el polvo deshidratado de San Pedro y, en su presencia, hicieron una prueba con reactivos para anfetamina, único reactivo que tiene la policía para detectar otras sustancias sujetas a fiscalización, además de cocaína y marihuana. Como era de esperar, el test resultó negativo y Nicolás subió al avión, pero inmediatamente lo bajaron y trasladaron a los laboratorios de Criminalística de Quito, para realizar otras pruebas, que Nicolás no presenció en esa ocasión".



Los activistas sostienen que la detención es "el único caso en el mundo de arresto por transporte de San Pedro. Este no es un caso de narcotráfico, sino un caso de violación de los derechos fundamentales de Nicolás, una persona capacitada para llevar y recetar esta planta en ceremonias propias de nuestra cultura".



Según dicen, "la planta deshidratada no está prohibida, ni está prohibido transportarla. No es delito rezar con ella para la salud y la conciencia de la gente. La ley ecuatoriana no identifica al San Pedro como una planta prohibida de transportar. No es lo mismo con la hoja de coca, porque expresamente se prohíbe su transporte y tenencia".



En su pronunciamiento, las asociaciones AyaPuma Samay de Ecuador y Fuoco Sacro de Italia aseguran que emprenderán acciones legales para defender al joven, con "abogados, trámites, pruebas químicas, y recursos que nos permitan tener una defensa clara y fuerte", en este caso.



Las autoridades no han emitido un pronunciamiento sobre la detención de Nicolás.



¿Por qué se llevó a cabo esta detención? Según una página armada en GoFund Me para costear los gastos legales del curandero, la detención ocurrió después de que la Policía Antinarcóticos le hiciera una prueba con sustancias reactivas; esta dio negativa. Nicolás subió al avión, pero poco después lo hicieron bajarse y fue trasladado a los laboratorios de Criminalística en Quito.



Allí, los investigadores hicieron otro test. En este dio positivo por anfetamina ¿Cuál es el problema? Los agentes, en el debido informe, describieron una “sustancia de color verde” que contiene mescalina. Esta última es uno de los componentes activos del San Pedro. Consta también en la lista de sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización por ser un precursor comúnmente usado para fabricar LSD u otro tipo de anfetaminas.



¿Pero cuál es la diferencia entre mescalina sintetizada y en estado natural? Aquella que es componente del San Pedro se produce en pocas cantidades; la planta, además, se demora varios años en crecer. Por eso, asegura la publicación que pide la liberación de Bernal, “no es sembrado ni cultivado por las mafias”.



Bernal se disponía a trasladar el San Pedro deshidratado a Italia, donde lo habían invitado a una ceremonia de retiro.



El San Pedro es una planta que, en la cosmovisión andina, tiene una gran trascendencia. Arqueólogos que estudian las culturas y rituales de esta zona han rastreado evidencias de su origen desde hace más de 3 000 años. Fue utilizado en festividades religiosas y es también hoy utilizado para tratar afecciones nerviosas o de articulaciones, así como para alivianar el síndrome de abstinencia en personas con drogodependencias.