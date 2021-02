Si no se cuidó del covid-19 en el feriado, siga estos consejos

El primer feriado largo del 2021 terminó. No se suspendió el descanso de cuatro días por Carvanal, aún en medio de la pandemia por covid-19 y el crecimiento de contagiados. Hubo aglomeraciones en varias playas del país. Las terminales de Quito, por ejemplo, registraron incremento de usuarios durante el asueto. Y también hubo familias que optaron por paseos cortos a parques cercanos a sus domicilios.

Luego de lo celebrado, algunas personas están preocupadas, temen haberse infectado con el SARS-CoV-2. Del comportamiento de los ciudadanos en esos días dependerá también el tipo de acciones que se deban tomar durante los días posteriores, para evitar una posible propagación del coronavirus. Este miércoles 17 de febrero del 2021 EL COMERCIO conversó con dos epidemiólogos que compartieron sus recomendaciones.



En aglomeraciones, sin mascarilla



Si asistió a eventos masivos como los registrados durante el feriado en Salinas y Montañita, sin mascarilla, distanciamiento físico ni la posibilidad de lavarse las manos existe una elevada probabilidad de contagio, señala la epidemióloga Andrea Gómez. “No se sabe qué porcentaje alcanza la probabilidad en el país porque el Ministerio de Salud no ha entregado esa información, pero es alta”.



El haber estado con alguna persona que no es del mismo círculo familiar, sin mascarilla, a menos de dos metros y por apenas algunos minutos también implica un riesgo alto, coincide el epidemiólogo Daniel Simancas. Es necesario considerar, recuerda, que puede existir un infectado en el grupo, que tal vez no sepa que tiene covid-19 y pronto se enterará, luego de ya haber transmitido el virus a más personas.



Si una persona es consciente de que actuó con irresponsabilidad en el feriado, Simancas pide que realice aislamiento preventivo durante 10 días, con medidas como el uso permanente de mascarilla y el distanciamiento, incluso dentro de casa, con el fin de cuidar la salud de familiares con quienes conviva la persona. También sugiere evitar reuniones de trabajo o sociales.



La especialista Gómez añade que si existen dudas de un posible contagio lo mejor es usar doble mascarilla en casa y ventilar los espacios cerrados. También sugiere realizarse una prueba cinco días después de la exposición al posible contagio o de la aparición de síntomas, con el fin de conseguir un diagnóstico temprano y evitar el desarrollo de una enfermedad grave por coronavirus.



Viajes en familia



Si usted fue, por ejemplo, a la playa, pero solo compartió con su familia, la especialista Gómez señala que se reduce el riesgo siempre y cuando se haya usado mascarilla, lavado las manos con agua y jabón y permanecido en sitios abiertos.



El riesgo también es menor, agrega el médico Simancas, si es que no se usó ascensores. En este caso él recomienda que de todos modos las personas se aíslen durante al menos 10 días para prevenir contagios.



Salidas a parques



Para quienes optaron por quedarse en su ciudad y pasear en parques cercanos durante el feriado, los epidemiólogos coinciden en que el riesgo es mínimo. Gómez señala que si usaron mascarilla mientras estuvieron cerca de personas y mantuvieron la distancia de dos metros la probabilidad de contagio es baja en un espacio abierto.



“Si es que yo no tengo gente cerca, me quito la mascarilla y no toco con mis manos la zona de la boca y la nariz la probabilidad sigue siendo mínima”.



Pero, añade, “si es que no me lavé las manos con agua y jabón y toqué alguna superficie la probabilidad de contagio no es tan elevada pero sigue existiendo. Por eso siempre se sugiere que, independientemente de si esté solo o acompañado, es importante el uso de la mascarilla para no llevar el virus con las manos a la cara”.



Si en el feriado fue al parque y cumplió las medidas de protección, el médico Simancas señala que lo que debe hacer tras el feriado es continuar con las medidas de bioseguridad fuera de casa.



El tiempo necesario para un contagio



A partir del segundo o tercer día del contacto con personas que no son del mismo círculo, sin mascarilla y sin distancia existe una fase presintomática (sin síntomas o dolencias) que dura alrededor de cinco días luego del contacto, explica Simancas.



Después de eso, dice, y hasta el día 10, los que van a presentar síntomas lo hacen desde el día dos al 10 del contacto. Otros pueden permanecer sin síntomas durante toda la infección. Es decir que alguien que no sabe que tiene covid-19 puede contagiar a otra persona dos días después de haber contraído el virus, sin saber que lo tiene.



“Por eso se habla de aislamiento preventivo: 10 días con mascarilla, distancia y lavado de manos para evitar el contagio dentro de casa a nuestros padres, abuelos, niños que no salieron de casa en el feriado”.



A este aislamiento preventivo, dice la epidemióloga Gómez, no se le ha dado mucha importancia en el país. Sin embargo recuerda que “una persona puede contagiar a otra persona en un 95 a 97% durante los 10 primeros días después del contagio. Por ejemplo, me contagié el 1 de febrero es probable que pueda ser contagiante con una gran probabilidad hasta el 10 de febrero, incluso teniendo una prueba PCR negativa”.



La especialista pide no automedicarse ante el posible aparecimiento de síntomas relacionados con covid-19. “Muchos pacientes han llegado a casas de salud con síntomas y signos agravados debido a la mala práctica que es la automedicación, que lejos de ayudar, empeora la enfermedad”.