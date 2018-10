El cuerpo de una menor fue rescatado del río Cebadas

LEA TAMBIÉN

Jenny C., de siete años, jugaba cerca a la orilla del río Cebadas, en Chimborazo, la última vez que sus padres la vieron con vida. La niña fue arrastrada por la corriente el 17 de octubre pasado, y su cuerpo fue hallado la tarde de hoy, lunes 29 de octubre del 2018.

Personal del Grupo de Operaciones en Especiales y familiares de la pequeña participaron en la intensa búsqueda a lo largo del afluente del río. En los operativos participaron también los bomberos de Riobamba, Guamote y Baños, pero tras cinco días sin evidencias, la búsqueda se suspendió.



"No nos cansamos de buscarla, sentíamos el dolor de no haberle dado cristiana sepultura. Hoy estaba caminando por el río, y vi su ropa, enseguida llamé a los rescatistas", contó el padre de la menor, quien prefirió no identificarse.



El cuerpo fue trasladado a la morgue de Riobamba, donde se realizó una autopsia médico legal. Según el fiscal del caso, un informe preliminar mostró que el cuerpo de la menor estaba completo.



Tras las pericias, el cuerpo de la niña será velado en la Parroquia Cebadas, en Guamote, de donde es oriunda su familia.