En Cuenca se suspendieron los concursos de Años Viejos y Mascaradas

Los concursos de Años Viejos y Mascaradas de Cuenca se suspendieron en esta ocasión. Hace dos semanas, los representantes de la Unión de Periodistas de Azuay y del Amistad Club anunciaron que los realizarían de forma virtual debido a la pandemia del covid-19, pero ahora optaron por no efectuarlos en ninguna modalidad.

Ambas entidades son los organizadores. Rodrigo Matute Torres, presidente de la Unión de Periodistas de Azuay, y César Banegas, presidente del Amistad Club, dijeron que tras un análisis profundo y meditado, no se efectuarán ambos concursos tradicionales.



“Esta decisión la hemos tomado en base a la reunión mantenida con el Consejo de Seguridad Ciudadana, donde se analizaron los aspectos positivos y negativos en caso de hacer estos eventos”, dijeron en un comunicado.



Para los organizadores, es necesario precautelar la salud de los cuencanos, ser parte de una solución y no de un aumento de contagios de covid-19.



El Municipio de Cuenca, mediante ordenanza, entrega cada año USD 30 000 para la premiación y organización de los Años Viejos y Mascaradas. Este último certamen se realiza cada 6 de enero y el primero el 31 de diciembre.



Matute dijo que han resuelto hacer un acuerdo de voluntades con Acción Social Municipal para que esos USD 30 000 se destinen -esta ocasión- para el apoyo de los sectores vulnerables del cantón Cuenca, a través de la Naviton que se realizará este sábado 28 de noviembre de 2020.



“Creemos que la salud y el apoyo a los sectores más necesitados es prioridad, pues la pandemia nos ha colocado en un sitio de extremas necesidades”, señaló Matute.



Él agregó que para no dejar pasar esta tradición, en la noche del 31 de diciembre de 2020, una comitiva del Amistad Club, la Unión de Periodistas y el Municipio de Cuenca visitará los barrios que ganaron el último concurso para hacerles la entrega de un recuerdo conmemorativo artesanal y lanzar globos al aire como símbolo de paz, esperanza y duelo.

El 6 de enero de 2021, también, se realizará un evento con los sectores que más participación han tenido en la fiesta de las Mascaradas.