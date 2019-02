Las exportaciones ecuatorianas crecieron en el 2018, pero balanza comercial sigue en negativo

LEA TAMBIÉN

Ecuador cerró el 2018 con un crecimiento del 16% en su balanza comercial, aunque son aún mayores las importaciones que las exportaciones, según un informe de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

"La balanza comercial cerró el año con un saldo negativo de USD 508 millones de dólares", dice el informe especial ExporData para ese año en el que se precisa que la balanza alcanzó los USD 44 102 millones.



De esa suma, unos USD 21 797 millones (49%) corresponde a exportaciones, en tanto que las importaciones ascendieron a USD 22 305 millones (51%).



Con un PIB en torno a los USD 100 000 millones, y una economía poco tecnificada que no acaba de despertar después de la crisis entre 2015 y 2016, en el año 2018 las exportaciones petrolíferas se beneficiaron de un incremento del 30%, llegando a un monto de USD 8 973 millones.



Por el contrario, las no petrolíferas, crecieron apenas un 5% hasta los USD 12 824 millones, indica el informe.



Los principales productos de exportación de Ecuador fueron el año pasado, por este orden, camarón, banano, enlatados de pescado, flores y cacao.



Por destinos, la Unión Europea, con USD 2 981 millones , se ha posicionado como el principal destino de los productos no petrolíferos ecuatorianos, seguido de Estados Unidos, con USD 2 343 millones, Vietnam USD 1 141 millones, China, USD 906 millones y Rusia, USD 766 millones.



Ecuador firmó con la UE un acuerdo comercial a finales de 2016, lo que ha derivado en un incremento sustancial del comercio bilateral, a la par que descendía en los últimos años su intercambio con EE.UU., con el que aun busca un acuerdo.



Desde que asumió la presidencia en mayo de 2017, y tras diez años de proteccionismo a ultranza durante la gestión del anterior presidente Rafael Correa, el actual presidente Lenín Moreno se ha propuesto diversificar los motores de desarrollo y abrir su país al mundo con acuerdos de comercio.

En cuanto a las importaciones, hubo un crecimiento del 38% en las petrolíferas (USD 4 410 millones), y de un 13 % en la no petrolíferas (USD 17 895 millones).