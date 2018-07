Cpccs transitorio suspendió análisis de Consejo Nacional Electoral

LEA TAMBIÉN

La sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que se realizó este lunes, 30 de julio del 2018, en Loja, se suspendió de forma abrupta. La decisión fue de su presidente, Julio César Trujillo, tras una reunión que se inició con una hora de retraso, en el auditorio de la Universidad Técnica Particular de Loja.

Cuando el secretario Darwin Seraquive estaba leyendo la propuesta de resolución sobre los recursos de revisión presentados por los destituidos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Trujillo dijo que debían cumplir con una actividad y que este tema se aplazará hasta la próxima sesión, que se cumplirá mañana (miércoles 1 de agosto).



De esta forma, no se llegó a conocer cómo quedaría conformado el nuevo CNE: con vocales transitorios o con un administrador que se encargue del organismo mientras se realiza un concurso para nombrar a los consejeros electorales definitivos. Esas son las dos posiciones en el organismo.



En el programa que difundió el Consejo, se anunció que una vez que se acabara la reunión de este lunes iban a recibir un homenaje de organizaciones sociales. Para ese momento, el auditorio de la UTPL ya no estaba lleno como al principio.



El anuncio de la suspensión ocurrió luego de que el Consejo suspendiera por varios minutos la sesión para designar un superintendente de Bancos encargado. Sin embargo, al regresar se anunció que la decisión se tomaría mañana.



En la sesión, que empezó a las 17:00, una hora después de lo previsto, se recibió en comisión general a seis organizaciones y al prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe.



El Prefecto entregó dos copias de informe de Contraloría General del Estado sobre los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte, que están en su provincia. Según Quishpe, esos documentos determinan que no se revirtieron esas concesiones, “pese a que incumplen el Mandato Minero”.



Superintendentes



Minutos antes de la suspensión de la sesión, Trujillo pidió un receso para analizar a quién encargarían la Superintendencia de Bancos hasta recibir una terna por parte de la Presidencia de la República, pero ese tema también quedó pospuesto para mañana.



Trujillo dijo que en la próxima sesión analizarán la terna. Este lunes, en Loja, se ratificó la destitución del exsuperintendente de Bancos Christian Cruz. El Pleno no aceptó el recurso de revisión presentando por él la semana anterior.



En el informe de su salida se señaló que Cruz incumplió su rol de vigilar las instituciones financieras y actividades de las instituciones públicas y Seguridad Social. Además, que “existió una omisión deliberada en vigilar y controlar, incumpliendo de esta forma con sus funciones”. En casos como vigilar la estabilidad financiera al no presentar los estudios necesarios para evitar la eliminación del 40% correspondiente a la contribución del Estado para las pensiones jubilares y otras prestaciones.



Además, se dijo que Cruz incumplió sus obligaciones al permitir que Richard Espinosa, expresidente del Consejo Directivo del IESS, elimine de los registros contables del IESS la deuda del Estado, entre otros temas vinculados con la Seguridad Social en el país.



Otro tema que el Consejo decidió ayer fue aprobar el informe en el que se plantea la destitución de la superintendenta de Compañías, Suad Manssur, por incumplimientos en sus labores, transparencia de la información, ejecución presupuestaria, incumplimientos de requerimientos para ejercer el cargo, entre otros temas. El Pleno notificará esta decisión para que ella inicie el proceso de impugnación



Por otra parte, el Cpccs-t señaló ayer que el juez Luis Labre no aceptó la demanda de acción de protección que fue presentada por el exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera.



El juez Labre explicó que no hubo una violación del debido proceso en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs-T) de cesarlo anticipadamente en sus funciones. De esta forma, la sentencia, emitida este 30 de julio, reconoce que no existió tal vulneración en la decisión del Cpccs-T.



El Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, tomó este lunes esta resolución, luego de que escuchara los alegatos sustentados de los representantes legales tanto del economista Rivera, como del Cpccs-T y de la Procuraduría General del Estado.