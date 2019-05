Cpccs: a 9 días de la posesión no se habla de la transición

LEA TAMBIÉN

Hasta el momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t) y los consejeros electos el pasado 24 de marzo no han tenido un acercamiento para iniciar un proceso de transición.

En nueve días, el Transitorio terminará sus funciones y ese tiempo lo dedicará, según el consejero Luis Hernández, a elaborar una normativa con herramientas para luchar contra la corrupción y presentar las denuncias por supuestos indicios de corrupción en obras del régimen del expresidente Rafael Correa.



Hernández señala que en este tipo de procesos todo se entrega por escrito y que de no darse una reunión para hablar de la transición, toda la información estará a disposición de los nuevos consejeros.



Pese al tiempo en contra, Hernández no descarta que se dé esa reunión. Él recuerda que cuando asumieron sus funciones solo mantuvieron una reunión con el presidente de la entidad, así que plantea que esa podría ser una opción.



Este Diario intentó comunicarse con los siete consejeros que, según los escrutinios, fueron elegidos. Sin embargo, solo dos de ellos contestaron.



Wálter Gómez, consejero electo, confirmó que no hay ninguna clase de acercamiento con el Transitorio, pero que tampoco se ha dado una reu­nión formal entre los elegidos que asumirán sus funciones el próximo 14 de mayo.



Dice que se mantienen comunicados mediante un chat de Whatsapp en donde plantean temas de interés y el resto responde. Sin embargo, han acordado no tomar mayores acciones hasta que el Consejo Nacional Electoral les entregue las credenciales. Según Gómez, entre las conversaciones no se ha tratado quién tendría más opciones para asumir la presidencia del organismo.



Christian Cruz, otro de los candidatos electos, dijo que sí espera que haya acercamientos con el Transitorio. Manifestó que, una vez que se entreguen las credenciales, él mismo promoverá ese encuentro “para tener un diálogo franco y transparente”.



Cruz también indicó que entre los consejeros electos mantienen contacto y que han tratado temas de interés nacional vinculados con el Cpccs. También se habla sobre cómo aterrizar las propuestas que hizo cada uno en la campaña.



Sobre la entrega de credenciales, el CNE mantiene como plazo el próximo 13 de mayo, un día antes de la posesión. Esa entidad terminó el escrutinio el pasado 6 de abril. En un comunicado, emitido el pasado 29 de abril, se informó que ha resuelto y dado el tratamiento legal técnico-jurídico a todos los recursos presentados por las organizaciones políticas.



Pero, ¿cómo recibirán las nuevas autoridades el Cpccs? De acuerdo con la página web de la institución, en su rendición de cuentas de marzo 2019, el presupuesto recibido para este año es de USD 7 917 779,11. De ese monto se ha ejecutado el 28,71%. Es decir, USD 2 273 299,90.



Según esa información, para el resto del año, teniendo en cuenta que aún no se sube la información de abril, restarían USD 5 644 479,21. Además, según la nómina del Cpccs hay 391 funcionarios.



Se avecina también un cambio de casa. Mediante un comunicado interno de la Presidencia del Cpccs-t, se informó que hasta el 13 de mayo se realizará la mudanza al edificio original de esa entidad, ubicado en la calle Santa Prisca, en el centro-norte de Quito.



El feriado del pasado miércoles 1 de mayo, en las instalaciones del Cpccs, ubicadas en el sector de La Mariscal, se podía observar cómo se sacaba mobiliario de la entidad.



Mientras se define la entrega de credenciales, ambos consejeros esbozan lo que creen que deberían ser las primeras acciones. Gómez dijo que el primer paso es conocer la situación en la que el Transitorio deja el Cpccs. No descarta que se revisen los procesos de designación y lo investigado por el Consejo Transitorio.



Cruz manifestó que lo primero que planteará será un consenso “para defender al Cpccs de los pocos detractores de esta función del Estado”. Sobre analizar lo actuado por el anterior Consejo, dijo que “se debe revisar dentro de los plazos y lo que el marco jurídico permite, pero no porque son resoluciones del Transitorio necesitamos tener una línea base para empezar el trabajo”.



No obstante, el primer paso después de la posesión será que los siete escogidos por elección popular se pongan de acuerdo y nombren a quien dirigirá esa entidad.



Gómez señaló que el presidente será el encargado de enfrentar las posibles demandas o procesos legales que pudieran plantearse al Cpccs por parte de ciudadanos que se sientan afectados.



Los siete consejeros electos, el 24 de marzo pasado, están a la espera de la entrega de sus credenciales para iniciar el trabajo de cara a su posesión en el cargo, el próximo 14 de mayo, según el cronograma del CNE.