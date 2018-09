El Cpccs tiene nueva fórmula para elegir a los vocales del CNE

LEA TAMBIÉN

La matriz con la que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs-t) evaluará a los postulantes para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) definitivo no tiene puntajes ni ponderaciones.

La elección de los nuevos vocales electorales será diferente en esta ocasión. Primero, según el reglamento aprobado para el proceso, no existirá la oposición, es decir, los candidatos no rendirán pruebas escritas de conocimientos.



Mientras que en el tema de los méritos, la valoración dependerá únicamente del criterio de los integrantes del Consejo de Participación transitorio. No se preestableció cuánto vale en la calificación, por ejemplo, un título de cuarto nivel, la experiencia en el sector público o los reconocimientos de probidad recibidos.



79 personas se presentaron para el proceso. De estas solo 26 pasaron el primer filtro: la Comisión Técnica Ciudadana.



Esa instancia hizo una revisión de los requisitos, prohibiciones e inhabilidades de cada candidato y de las organizaciones que las auspiciaron, para reducir la lista de postulantes.



Además, los comisionados entregaron al Pleno una matriz de méritos por cada uno de los 26 candidatos admitidos.



En el reglamento se establecieron 14 méritos. Cada postulante puede cumplir uno o varios. En esa lista figuran, por ejemplo, haber trabajado en temas de derecho electoral, participado en proyectos con autoridades nacionales, participado en procesos electorales como veedor o miembro de juntas receptoras del voto.



También tener títulos de tercer y cuarto nivel en ramas de derecho electoral, constitucional, administrativo, civil, economía, ciencias sociales, gestión pública, entre otros.



Myriam Félix, vocal del Cpccs-t, explica que los candidatos que tengan más méritos serán los que estén primeros en la lista. Y cuando haya empates o se deba definir se valorará la importancia de cada uno. Explica que, por ejemplo, un título de PhD debe recibir mayor consideración.





De los 26 postulantes admitidos, 25 tienen títulos de tercer nivel. La mayoría son abogados. Andrés León quien fue candidatizado por SUMA, es el único sin educación superior. Asegura que sus méritos están más bien anclados a su paso como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



En cuanto a los posgrados, en cambio, 16 postulantes tienen títulos de cuarto nivel. Mientras que 16 candidatos tienen experiencia en temas electorales en el CNE, TSE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Esta semana, el Pleno del Consejo analizará el informe que contiene los 26 nombres. Luego abrirá un espacio para que las 53 personas que no fueron admitidas pidan una revisión de esa decisión.



Tras la sustanciación de esos recursos empezará la valoración. El Cpccs-t debe reducir la lista de 26 (que podrían ser más tras la revisión) a 14.



El consejero Xavier Zavala Egas, quien coordina la comisión del Cpccs-t a cargo de las designaciones, explica que la exclusión de puntajes se hizo para evitar la manipulación. Recuerda que los concursos pasados fueron señalados por irregularidades en la etapa de méritos y también de recalificaciones, ya que algunas autoridades entraron por aumentos de hasta cuatro puntos.



“Todos entran con las mismas oportunidades. El Pleno analizará el informe, revisará las hojas de vida y sacaremos conclusiones. Total, la decisión es nuestra y la responsabilidad es nuestra”, manifestó el consejero.

Una vez que el Consejo tenga la lista de 14 se elegirá a los cinco primeros como titulares y a los cinco segundos como suplentes. La posesión será la segunda semana de octubre.