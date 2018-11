‘Couriers’ prevén duplicar sus ingresos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las empresas de ‘courier’ esperan un incremento de hasta 100% en su facturación de noviembre y diciembre de este año. Juguetes, ropa y artículos electrónicos son los productos que más entran al país a través de estos servicios.

El sector evidencia una recuperación desde el 2016, tras dos años de una caída de ingresos por la imposición de cupos a las importaciones.



Desde el 2013, los clientes deben pagar un recargo de USD 42 por importación de paquetes 4x4; es decir, bultos que pesen hasta 4 kilos y tengan un costo de hasta USD 400.



A esto se suma la restricción de que el cliente solo puede ingresar cinco paquetes 4×4 o USD 1 200 al año. Esta medida no aplica para ecuatorianos que estén registrados como residentes en el exterior.



Para algunas empresas como Expresito Courier, el dinamismo de esta temporada navideña permitirá que los niveles de facturación casi igualen a los del 2013, aseguró Aníbal Galarza, gerente general.



Desde este mes, el movimiento de paquetes se dinamiza. En un mes normal, Expresito Courier recibe alrededor de 90 encargos diarios; en esta época son 150, explicó Galarza.



Los envíos de ropa y calzado a través de esta empresa se mantienen durante estos meses, pero se incrementan los paquetes con juguetes.



En Ultrabox Ecuador los ingresos en esta época se duplican. Sin embargo, esto no será suficiente para llegar a los niveles de facturación del 2013, señaló Ximena Cevallos, apoderada del ‘courier’.



Desde ese año, la empresa registró una caída del 70% en las cargas y ese bajón “aún no se logra superar del todo, si se mantienen cupos y restricciones” del 4x4, afirmó Cevallos.



Como una estrategia para incrementar el número de envíos, Ultrabox lanzó promociones desde este mes. Por ejemplo, bonos en transporte y libras gratis, dijo la apoderada.



Gabriela Aguirre usa desde el 2014 el servicio de ‘courier’ para traer desde EE.UU. productos de uso personal y para su negocio de venta de artículos de decoración del hogar.



Al inicio usaba los servicios de Correos del Ecuador, pero ahora recurre a empresas privadas. Dejó de usar el servicio estatal por la tasa de USD 3,51 que rige desde octubre del 2017 para envíos que ingresen al país por comercio ‘on line’, con un peso de hasta 2 000 gramos.



Este año hizo dos pedidos y para esta época prevé recibir uno adicional con artículos de uso personal por USD 100.



La usuaria señala que cuando compra siempre llega a los límites de la categoría B; es decir, a los 4 kilos o USD 400, para optimizar el pago del impuesto. “No resulta conveniente comprar algo menor a USD 100 y pagar 42”, afirmó.



El año pasado, los ‘courier’ del país registraron ingresos por USD 154,4 millones, cifra superior en 22% a las del 2017, según datos del Banco Central.



Este año, la tendencia de crecimiento continúa. Entre enero y septiembre de este año las importaciones a través de courier subieron en 7%, en comparación con igual período del 2017 (ver gráfico).



La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) señala que la actividad comercial se mantendrá en crecimiento hasta fin de año. Entre enero y octubre, la recaudación tributaria del sector subió 12,5% frente a iguales meses del 2017, según el Servicio de Rentas Internas.



Pese a eso, el presidente de la CCG, Pablo Arosemena, afirma que hay una desaceleración de la economía del país, lo cual se refleja en la facturación de todo el sector productivo. Las ventas hasta agosto pasado crecieron 5,24%. Sin embargo, en igual período del 2017, el crecimiento fue del 8%.



Una de las razones es el recorte de inversión pública, señaló Arosemena.