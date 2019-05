Baja de costos en 23 servicios bancarios

LEA TAMBIÉN

El Gobierno busca disminuir la demanda de dinero físico en el país. Por ello, la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera reducirá las tarifas de 23 servicios financieros relacionados al uso de banca electrónica.

Ayer 27 de mayo del 2019, Richard Martínez, ministro de Finanzas, junto al delegado del Ejecutivo ante la Junta, Marcos López, explicaron que la decisión se tomó para incentivar que los ecuatorianos usen más los canales electrónicos de los bancos.



La resolución tiene como fecha el 10 de mayo, y la Junta la difundió ayer en la tarde en su página electrónica. No obstante, el Ministerio de Finanzas divulgó los nuevos precios en la mañana.



El titular de la Cartera explicó que para que las tarifas entren en vigencia “hay que esperar a que el documento con los cambios se publique en el Registro Oficial”, lo cual se espera que ocurra en dos semanas.



En promedio, las comisiones se reducirán en un 20%. El servicio con más demanda en canales electrónicos es el de las transferencias interbancarias por Internet.



Según el Banco Central del Ecuador, el 31% de las 218 millones de transacciones ‘on line’ que se hicieron en el 2018 fueron pagos interbancarios.



Con la nueva medida, si el usuario realiza una transferencia virtual a un banco en el que no tiene cuenta, la comisión bajará de USD 0,45 a USD 0,36; esto es, un 20% menos.



Hay servicios que tienen rebajas de hasta un 68%, como la emisión de la tarjeta token, un dispositivo de seguridad digital. El costo del token pasa de USD 31,25 a USD 10.

Otros servicios tienen rebajas de un 5%, como la reposición de tarjeta bancaria con chip, que pasa de USD 5,36 a USD 5,09.



Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), dijo que esta decisión es el resultado de una disposición de la Ley de Reactivación Económica, aprobada en el 2017, que estableció que se revisen a la baja los precios de estos servicios.



“Dialogamos con la autoridad para llegar a este acuerdo. No es algo que nos tenga contentos, pero es una obligación que se estableció en la ley y esperamos que ayude a incrementar el uso de banca electrónica”, dijo Prado.



López explicó que de los 94 servicios bancarios, 24 ya son gratuitos. La Asobanca detalló que del total de transacciones anuales en el país, el 80% no tiene costo.



“Hay servicios que pueden ser gratuitos, pero tienen una muy baja transaccionalidad, no se usan mucho. Hay otros que son los más usados, y no cobramos por ello”, señaló el vocero del gremio.

Prado acotó que los 23 servicios que bajarán de precio ya eran subsidiados por la banca, es decir, las comisiones que cobraban no cubrían los costos en los que incurrían las entidades para ofrecerlos.



La Asobanca estima que con esta medida las entidades bancarias reducirán sus ingresos por servicios en unos USD 15 millones. “Como son servicios de banca digital, los bancos hacen grandes inversiones en temas tecnológicos que no cubren lo que se cobra. El 12% de los servicios por los que cobramos están subsidiados”.



Solo en abril pasado la banca tuvo ingresos de USD 240 millones por comisiones de servicios financieros. Según Pra-do, al año pierden USD 500 millones en subsidiar tarifas.



López explicó que la billetera móvil de la banca privada, que reemplazará al dinero electrónico, ya tiene tarifas definidas. La mayor parte de servicios será gratuito. El único rubro con mayor costo será el retiro de dinero, para desincentivar el uso de efectivo, dijo.



Martínez también detalló otras tres decisiones económicas ; una de ellas debe pasar por la Asamblea.

Pago a proveedores



Los proveedores impagos del Estado podrán cruzar cuentas pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Es decir, si el empresario adeuda al Fisco por concepto de impuestos y, a la vez, tiene facturas por cobrar al Estado, podrá descontar esas facturas de lo que adeuda por tributos. La Cartera de Finanzas emitió un acuerdo ministerial el pasado 9 de abril que lo permite. Sin embargo, aún no puede ser aplicado porque no está publicado en el Registro Oficial. El ministro Richard Martínez señaló que en un lapso de 4 semanas estará listo el sistema informático. El cruce de cuentas es exclusivamente con el SRI, no con el Seguro Social.

Un solo impuesto vehicular



Entre las novedades que traerá la reforma tributaria que alista el Gobierno está la eliminación del impuesto verde. Marisol Andrade, directora General del SRI, precisó que la intención es unificar en un solo impuesto los rubros gravados en materia vehicular. Señaló que calcular el impuesto sobre el cilindraje y años del vehículo “no es lo más óptimo”. Si lo que se quiere gravar es a la contaminación una opción de hacerlo es a través del volumen de consumo de combustible. En una entrevista con este Diario el 16 de mayo, Andrade dijo que está en análisis incorporar en el cobro a buses. Unos USD 115 millones al año genera el impuesto verde.

Liquidez bancaria



El aporte que los bancos debían hacer a un fondo de liquidez en el Banco Central será computado dentro del coeficiente de liquidez doméstica. Antes, ese aporte era considerado liquidez externa. Con este cambio, los bancos podrán utilizar más recursos para la colocación de créditos. Según Marcos López, delegado del Ejecutivo ante la Junta Monetaria, esta decisión liberará unos USD 800 millones de liquidez doméstica que los bancos podrán usar para colocar más créditos. Está previsto que esta resolución se emita a finales de junio. En la carta de intención con el FMI el Gobierno dijo que realizaría cambios al manejo de liquidez bancaria.