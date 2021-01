Costa Rica inicia la aplicación de la segunda dosis contra la covid-19

Costa Rica inició este jueves 14 de enero del 2021 la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19, con un total de 55 personas que recibieron el medicamento, informó la Casa Presidencial.

Hace 21 días la señora Elizabeth Castillo, de 91 años y Jorge De Ford Atmella, de 72 años, fueron los primeros del país en recibir la primera dosis de la vacuna en el Hogar Propam Fundación Pro Personas Adultas Mayores, situado en La Unión, provincia de Cartago (centro), y este jueves les aplicaron la segunda.



Mientras que en el Centro Especializado para Pacientes covid-19 (CEACO) los primeros vacunados fueron el médico José Acuña y la enfermera Tatiana Sancho.



"Me siento perfectamente bien. Les doy el mismo consejo que dije antes: que se vacunen todos", afirmó De Ford.



Por su parte, Castillo hizo un llamado a los ciudadanos a que mantengan la distancia y se laven frecuentemente las manos "para que no se vayan a contagiar".



Un total de 35 adultos mayores y trabajadores del centro Propam fueron vacunados, mientras que 20 funcionarios del CEACO también recibieron su segunda dosis.



El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, manifestó sentirse muy orgulloso del inicio de la aplicación de la segunda dosis que completa el esquema de vacunación contra la covid-19, y destacó "el trabajo incansable de las instituciones, que permiten que el país sea el primero en Centroamérica y el segundo en Latinoamérica en haber iniciado el proceso".



"No es momento de bajar la guardia, es momento de tomar este proceso como un impulso para sacar a Costa Rica adelante, ya que la vacunación es la herramienta más importante para, además de preservar la salud pública, impulsar la recuperación económica del país y darle fin a esta pandemia que tanto nos ha probado", dijo Alvarado.



Desde el pasado 24 de diciembre, las autoridades de Costa Rica comenzaron a vacunar al primer grupo prioritario, integrado por adultos mayores y el personal de salud, de policía, bomberos y otros de primera respuesta, lo que esperan completar en el primer trimestre del año.



A partir de entonces, comenzarán a vacunar al resto de la población dividida en otros cuatro grupos prioritarios establecidos de acuerdo a factores como la edad y factores de riesgo.



Las autoridades esperan haber vacunado a finales del 2021 a la totalidad de la población adulta del país, que es de 3,7 millones de personas.



Hasta el momento Costa Rica ha recibido cuatro lotes de vacunas de la farmacéutica Pfizer para un total de 87.750 dosis y espera que las entregas sigan cada semana hasta completar las 3 millones de dosis adquiridas a esa empresa.



Datos del Ministerio de Salud actualizados al pasado martes indican que Costa Rica alcanzó los 181 093 casos confirmados de covid-19 y 2 367 decesos en lo que va de la pandemia.