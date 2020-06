Corte peruana confirma su rechazo a excarcelar al expresidente Alberto Fujimori

LEA TAMBIÉN

Un tribunal de apelaciones peruano confirmó este viernes 5 de mayo del 2020 el rechazo a la excarcelación del octogenario expresidente Alberto Fujimori, cuyos hijos alegaban que corría riesgo de contraer el coronavirus en prisión.

“Se declara infundada la demanda de hábeas corpus formulada por Sachie e Hiro Fujimori (dos hijos del exgobernante) a favor del interno sentenciado Alberto Fujimori”, según la resolución del tribunal, que ratificó un fallo de primera instancia dictado por la jueza Adriana Zulueta el 12 de mayo.



El recurso alegaba que el servicio penitenciario vulneraba el “derecho a la salud, la vida e integridad personal” de Fujimori al mantenerlo en prisión.



La Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel declaró infundado este argumento, al considerar que “el penal de Barbadillo tiene condiciones que no permiten que puedan ser comparado con penales donde existe hacinamiento”.



El expresidente de ancestros japoneses, de 81 años, es el único recluso en la base policial de Barbadillo, por lo que no hay probabilidad de contagio, como en las altamente hacinadas prisiones de Perú.



Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a una pena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas a manos de un escuadrón de la muerte del Ejército.



Ambas masacres ocurrieron bajo su gobierno, en el marco de la guerra contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.



El exgobernante padece recurrentemente problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión, y en varias ocasiones ha sido llevado a un hospital privado.



Hiro y Sachie, hijos del expresidente que no han incursionado en política, habían presentado un hábeas corpus pidiendo que su padre fuese excarcelado, afirmando que su edad y problemas de salud lo hacían vulnerable al covid-19.



El gobierno peruano ya había negado el 14 de abril que Fujimori corriera el riesgo de contraer el coronavirus en prisión.



El exmandatario gozó de un breve período de libertad entre fines de 2017 y octubre de 2018, en virtud de un polémico indulto que la justicia revocó.



La primogénita del expresidente, la líder opositora Keiko Fujimori, salió de la cárcel el 4 de mayo después de tres meses en prisión preventiva por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, pero seguirá bajo investigación.



Perú superó el jueves 4 de junio del 2020 los 5 000 muertos por la pandemia, que ha contagiado a más de 183 000 personas en el país, según balance oficial.