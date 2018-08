La Corte analizó las enmiendas dos veces antes de la derogación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El proyecto de enmiendas fue presentado en junio del 2014 a la Corte Constitucional (CC), por parte del bloque legislativo de Alianza País.

En total, la propuesta agrupaba 16 cambios. Pero, en octubre de ese año la CC determinó que solo 15 podían ser tratados en la Asamblea. 14 meses después, el Legislativo aprobó las reformas y las devolvió a la Corte. La entidad emitió un auto de verificación para ratificar la aprobación por cuanto se había cumplido el trámite legislativo e indicó que en cuanto a los actos normativos no era momento para su análisis.



Constitucionalistas como David Ochoa, Rafael Oyarte e Ismael Quintana consideran que la CC se está desdiciendo de sus primeros pronunciamientos. La entidad aún no ha hecho públicos sus argumentos.



El docente Santiago Guarderas, en cambio, cree que se debe esperar la sentencia completa para evaluar el alcance. Y si todos los textos son restituidos integralmente.



1

Enmienda del 2015



Contraloría. Se eliminó las atribuciones de la Contraloría de controlar la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, así como de determinar responsabilidades con auditorías de gestión.



Derogatoria



Art. 211 La Contraloría es un organismo encargado del control de la consecución de los objetivos.



Qué implica la restitución



Art. 212. Determinar responsabilidades relacionadas con la gestión.

Con la derogación se devuelve a la Contraloría la facultad de auditorías de gestión. El excontralor Alfredo Corral explica que esta es una herramienta para auditar no solo el uso de recursos públicos de parte de las entidades sino también para saber cuáles son los propósitos y fines de esa inversión en las obras públicas realizadas.



2

Enmienda del 2015



FF.AA. El artículo 158 hablaba de las tareas de las FF.AA. Decía que tienen como misión la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado.



Derogatoria



Art. 158 Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son responsabilidad de la Policía.



Qué implica la restitución



Con la derogación, el Ministerio de Defensa dice que con este cambio “quedaría sin sustento la complementariedad”, pero advierte que eso no quiere decir que lasFF.AA. no tengan cooperación con la Policía. “La seguridad tiene que ver con el orden público, delito y seguridad ciudadana. Eso es materia de la Policía, como dice la Constitución”.



3

Enmienda del 2015



Trabajadores. (Artículos 229, 326 y una disposición transitoria) Los nuevos obreros del sector público estaban bajo la Ley del Sector Público. No se garantiza su derecho a la contratación colectiva.



Derogatoria



Art. 229. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. El art. 326 también permite que los dirigentes sindicales de este grupo de trabajadores se sujete al Código del Trabajo.



Qué implica la restitución

​

Con la derogatoria los trabajadores está recuperando derechos que se habían perdido, lo cual fue denunciado en la OIT, comenta Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos. Ahora se abre la posibilidad de formar sindicatos, algo que no era posible con la Ley de Servicio Público.



4

Enmienda del 2015



Comunicación. Se añadió una frase inicial en el artículo con la consideración de la comunicación como un servicio público que se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios.



Derogatoria



Art. 384 El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana.



Qué implica la restitución



Con la declaración de inconstitucionalidad la comunicación pasa a ser nuevamente únicamente un derecho y pierde la consideración de servicio público. Desde que se aprobó esa enmienda no se utilizó esa figura en el país, pero con su existencia había riegos penales, por ejemplo el COIP sanciona las paralizaciones de servicios públicos.



5

Enmienda del 2015



Educación y Salud (Artículos 261 y 264) Es atribución del Estado central (y no de los municipios) planificar, construir y mantener la infraestructura y equipos de salud y educación.



Derogatoria



Art. 261 El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las políticas de educación, salud, seguridad social y vivienda.



Qué implica la restitución



Con la derogación los municipios recuperan la competencia para construir infraestructura educativa y de salud. Para el asambleísta Luis Fernando Torres, quien estuvo en la Comisión Ocasional de Enmiendas, los gobiernos locales no están en la obligación de incluirla en sus presupuestos, solo lo tienen que hacer si van a ejecutar obras.



6

Enmienda del 2015



Edad de candidatos Se estableció que el Presidente de la República debe haber cumplido 30 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura. Este se sumó al resto de requisitos establecidos.



Derogatoria



Art. 142 La Presidente o Presidente de la República debe ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción d su candidatura, estar en goce de los derechos (...).



Qué implica la restitución



En este tema las implicaciones dependen de la sentencia, que aún no se ha hecho pública. La CC tiene la potestad de determinar si el fallo es retroactivo o no. En caso de que sea retroactivo, se anularía la candidatura de Iván Espinel, quien para las elecciones del 2017 tenía 33 años. Y esto significaría alteraciones en los cálculos de votos.



7

Enmienda del 2015



Seguridad Social. El artículo 370 habla sobre el régimen especial de seguridad social. La enmienda agregó: “el Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las FF.AA. y la Policía”.



Derogatoria



Art. 370 La Policía y las FF.AA. podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud (...).



Qué implica la restitución



Con la derogación, la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Social deberá ser declarada la inconstitucionalidad. Así opina Wagner Bravo, vocal del Issfa. “Cuando se dice que no hay la garantía ni el aporte del Estado peligra el pago y el financiamiento de las pensiones jubilares. Entonces se debe volver al aporte del Estado, que era del 60%”.



8

Enmienda del 2015



Seguridad Social. En la frase fondos provisionales se cambió esta última palabra por previsionales al referirse a los recursos que se administran en la Seguridad Social.



Derogatoria



Artículo 372. Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Qué implica la restitución



La enmienda a este artículo buscaba corregir un error gramatical y reemplazar la palabra “provisional”, que remite a un asunto temporal. La palabra previsional recogía mejor la naturaleza de planificación a largo plazo que debe tener el IESS. El cambio puede conducir a errores de interpretación sobre el fin de la seguridad social.



9

Enmienda del 2015



Consulta. Los gobiernos autónomos descentralizados podían convocar a una consulta popular, pero solamente sobre temas que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno.



Derogatoria



Art. 104 Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción.



Qué implica la restitución



Con la enmienda se amplía la capacidad de los Gads. Sin embargo, Walter Villegas, alcalde de Mira y presidente de la AME del Carchi, cree que es inconveniente porque el llamado a una consulta se puede politizar. Como ejemplo señala el tema minero. En su criterio los gobiernos locales deben tratar solo temas locales.



10

Enmienda del 2015



Autonomías. La promulgación de la ley que regula la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno no tenía un plazo para la conformación de regiones autónomas.



Derogatoria



Transitoria primera. La ley que regula la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno fijará el plazo para la conformación de regiones autónomas, que en ningún caso excederá de ocho años.



Qué implica la restitución



Con el cambio aprobado ya nose fijan períodos para que funcionen las regiones autónomas. Para Pablo Jurado prefecto de Imbabura y presidente de la Mancomunidad del Norte (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos) es bueno establecer plazos, para hacer análisis. Pero, lamenta que nunca se consulta a los Gads sobre estos temas.