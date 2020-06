Corte Constitucional admite causa en contra de decisión sobre Bachillerato Internacional

LEA TAMBIÉN

La Corte Constitucional (CC) aceptó parcialmente una medida cautelar solicitada en contra de la resolución sobre el Bachillerato Internacional. Uno de los tribunales de admisión aceptó a trámite una acción de inconstitucionalidad.

El Tribunal de Admisión conformado por los jueces Karla Andrade, Ramiro Ávila y Alí Lozada decidió dar paso a la causa planteada por cinco padres de familia que presentaron un acción pública de inconstitucionalidad de actos administrativos.



Dicha acción ingresó a la CC el 27 de mayo pasado y cuestiona el memorando del 4 de mayo del 2020 con el que la ministra de Educación, Monserrat Creamer, comunicó la decisión de no iniciar el Programa del Diploma en las 77 instituciones educativas públicas autorizadas que imparten el Programa del Diploma de Bachillerato Internacional en el régimen Costa, para el período lectivo 2020-2021.



En la decisión del Tribunal se señala: “aceptar la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado y suspender los efectos del memorando solamente respecto de los estudiantes que ya han tomado cursos tendientes a la obtención del bachillerato internacional”. Dicha resolución estará vigente hasta que se resuelva en sentencia la presente causa.



En el análisis que hacen los jueces de la CC se establece que la gravedad de lo resuelto por el Ministerio de Educación está en que “a un grupo de estudiantes que ya han superado la admisión así como aprobado cursos tendientes a obtener el Bachillerato Internacional se les podría afectar irreversiblemente su derecho a la educación y a su proyecto de vida”.



La tarde de este miércoles 6 de junio del 2020, la ministra Creamer se refirió al Bachillerato Internacional en una entrevista para Radio Fuego. Dijo que este programa le costaba al país “cerca de USD 7, 3 millones al año”.



La funcionaria también dijo que había 6 000 estudiantes beneficiados; es decir cerca de USD 1 500 por estudiantes. De ese total, dijo la Ministra, el 17% accedía al diploma.



“En sí es un diploma que no es que le da un plus muy extra para la universidad ni para nada. Le da una excelente formación. Pero en este caso tenemos 4 200 docentes muy bien capacitados en Bachillerato Internacional que siguen impartiendo la misma calidad. Lo lamento mucho porque valoro el modelo y esperamos retomarlo”, dijo Creamer.



El 13 de mayo pasado, la CC también se pronunció sobre una acción presentada en contra del recorte presupuestario a universidades y politécnicas.



En su decisión dispuso que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la Función Ejecutiva que corresponda, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior”.



Esta decisión también está vigente mientras se emite una sentencia sobre la causa. La Corte Constitucional ya escuchó a las partes en una audiencia realizada el 28 de mayo pasado.