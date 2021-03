Rafael Correa: 'El 11 de abril vamos a tener una gran victoria'

El expresidente Rafael Correa reaccionó al debate presidencial obligatorio que se desarrolló la noche del 21 de marzo del 2021, en Guayaquil, entre los dos candidatos presidenciales finalistas. Cree que la jornada fue saludable para la democracia.

En una entrevista en RTS, la mañana de este 22 de marzo, afirmó que su postulante Andrés Arauz fue el ganador. "Demostró su capacidad intelectual, preparación, de propuestas por sobre las del pasado".



No obstante, el exmandatario dijo que no conoce cuánta incidencia tendrá el debate entre los electores indecisos. "Nuestro pueblo es bastante especial".



En la entrevista Correa dijo que está optimista respecto a los resultados que alcanzará Unión por la Esperanza el próximo 11 de abril, día en que se celebrará la segunda vuelta. "Vamos a tener una gran victoria".



Sin embargo, reconoció que hay un desafío "durísimo" porque el próximo Gobierno recibirá un país en ruinas.



Entre otros temas, Correa habló sobre temas de la coyuntura nacional. Habló sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Fortalecimiento de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.



Con esa decisión quedaron sin efecto las normas que tienen que ver con el financiamiento del sistema, así como la equiparación del régimen especial de seguridad social de la fuerza pública con la seguridad social general.



El expresidente defendió que la Ley permitió que soldados y policías que destinaban el 23% de su sueldo para sus seguros, bajen al 11,45%.



Respecto a la migración venezolana en la región, Correa pidió levantar las sanciones económicas al país sudamericano. Explicó que ese escenario impide que esa Nación pueda vender su petróleo, matriz de la economía.



Sobre la detención de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, el expresidente afirmó que no se trata de una persecución política en ese caso y que es justicia. Consultado si en Ecuador, de ganar Arauz las elecciones, ejecutarán persecuciones respondió: "nadie busca odio, pero sí necesitamos justicia".