Muertes en EE.UU. por coronavirus podrían llegar a 100 000 personas, según autoridad médica

Los muertos en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus, que tiene su epicentro en Nueva York, podrían llegar a los 100 000 y los contagios podrían ser millones, afirmó este 29 de marzo del 2020 el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci.

"Mirando lo que estamos viendo ahora, saben, diría que entre 100 000 y 200 000 (muertos), pero no quiero sujetarme a eso", estimó Fauci, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca frente al coronavirus y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, en una entrevista a la cadena de televisión CNN.



No obstante, matizó que, cuando se hacen proyecciones sobre la peor y mejor situación que pueda darse en el futuro, al final todo suele quedarse en un punto intermedio.

La realidad se queda en un punto intermedio



"Cuando los modelos entran en juego, ofrecen el peor escenario y el mejor. Generalmente, la realidad se queda en algún punto intermedio -subrayó-. Nunca he visto un modelo de enfermedades con el que haya tratado donde el peor escenario se haya dado. (Este) Siempre se pasa por encima".



Frente a la intención del presidente de EE.UU., Donald Trump, de "abrir" el país el próximo 12 de abril para mitigar los efectos económicos de covid-19, Fauci se ha mostrado cauto y ha defendido las medidas de "distancia social" impuestas en distintas partes del país.



Este domingo mostró su cautela habitual y subrayó que el levantamiento de las restricciones dependerá de la disponibilidad de los nuevos test de diagnóstico de covid-19, que darán resultados en menos de quince minutos y que recibieron el viernes la luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en sus siglas en inglés) para uso de urgencia.



"Va a ser cuestión de semanas (el levantamiento de las restricciones). No va a ser mañana y ciertamente no va a ser la próxima semana", subrayó Fauci, quien recordó que es el propio virus el que marcará el calendario.

El virus marca el calendario

​

"Puedes intentar y tener influencia en el calendario mitigando el virus -reflexionó-, pero al final es lo que hace el virus".



Los muertos por coronavirus superan ya los 2 000 en EE.UU., que ha registrado hasta el momento 2 381 fallecimientos, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.



El viernes, Estados Unidos, que lidera el número de contagios en el mundo, superó la barrera de los 100 000 casos de covid-19, y va por los 135.499; seguido de Italia, con 97.689; y China, con 82.122.

Casi la mitad de fallecidos en Nueva York



El estado que más casos confirmados tiene es Nueva York, que roza ya los 60 000, y el millar de muertos, casi la mitad del total del país, de acuerdo a las cifras facilitadas este domingo por su gobernador, Andrew Cuomo.



En las últimas 24 horas, los positivos aumentaron en 7 195, elevando el total acumulado en Nueva York hasta 59 513; mientras que 965 personas han muerto hasta el momento, 237 de ellas desde el sábado, la mayor cifra diaria vista hasta ahora.



Cuomo agregó que la cuarta parte de los fallecidos en Nueva York eran personas que vivían en residencias de ancianos.



El estado es donde el virus se ha expandido con más fuerza, pero también con mucha diferencia es el que más pruebas está llevando a cabo, con más de 16 000 al día durante las últimas jornadas y un total de más de 172 000.

S.O.S. desde la Gran Manzana

​

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, volvió a hacer sonar la señal de alarma sobre la situación, reiterando en una aparición en la CNN un mensaje que ya había lanzado hace un par de días: la Gran Manzana únicamente tiene el material médico necesario para aguantar hasta el 5 de abril.



"Tenemos suficientes suministros para una semana, con la excepción de respiradores. Vamos a necesitar al menos varios cientos de respiradores muy rápidamente", advirtió De Blasio, que pidió "un refuerzo" al Gobierno federal y reclamó también a Trump el envío de más médicos y enfermeros militares y civiles.



La ciudad de Nueva York, donde viven unos 9 millones de personas, es la zona más afectada en el estado y donde las autoridades esperan que primero se alcance el "pico" del brote.



Cuomo estimó que la "curva" tocará techo poco después en las afueras de la Gran Manzana, en el condado de Westchester, al norte, y en la zona de Long Island, al este, y más adelante en el resto del estado.

¿Regreso a la normalidad en Nueva York? Depende de los test



A falta de que se alcance el pico, Cuomo ha decidido prorrogar al menos hasta el 15 de abril la orden que únicamente permite a trabajadores de sectores considerados esenciales acudir a sus puestos y señaló que la norma se revisará cada dos semanas.



El gobernador apuntó que el "regreso a la normalidad" para los trabajadores se producirá seguramente cuando haya tests de coronavirus fáciles de administrar y disponibles en grandes números.



El demócrata Cuomo ha sido una de las voces más críticas de la gestión del Gobierno federal de esta crisis y hoy se unió a él la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

'El Presidente está jugando, la gente se muere'



Esta última lamentó el grado de conocimiento de Trump respecto a la crisis.



"No sé lo que los científicos le dijeron, pero cuándo supo el presidente de esto y qué sabía? ¿Qué sabía y cuándo lo supo? Esto es para revisarlo después de que tome acción -agregó-. Pero conforme el presidente está jugando, la gente se muere. Y tenemos que tomar todas las precauciones".



Este domingo, Trump aprobó la declaración de situación de desastre, ya autorizada para varios estados por el covid-19, para Connecticut, Oregon y Georgia.



La Casa Blanca anunció en sendos comunicados que esta declaración permitirá la concesión de fondos federales a esos estados para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.