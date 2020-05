1 de mayo en Ecuador: ¿Qué pasa con la restricción de placas, supermercados, teletrabajo en medio del covid-19?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Día Internacional del Trabajador se conmemora este viernes 1 de Mayo del 2020 y en Ecuador es un día de descanso no recuperable, de acuerdo con la Ley de Feriados. Sin embargo, este año la lucha por los derechos de los trabajadores se rememora en medio de una cuarentena por la pandemia del covid-19.



¿Qué pasa este 1 de mayo con el teletrabajo, las clases, la atención de supermercados, el servicio en entidades financieras, la restricción de circulación vehicular por placas y el toque de queda?







No hay teletrabajo

​

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo establece que el 1 de mayo es día de descanso obligatorio en Ecuador.



Desde el 17 de marzo del 2020 se encuentra suspendida la jornada laboral presencial por la emergencia sanitaria para contener el contagio del covid-19. Desde entonces, empleados y empleadores han hecho uso de plataformas digitales para teletrabajo, excepto en áreas como la salud, provisión de alimentos, seguridad, comunicación y otras, consideradas vitales en la cuarentena.



Este año el 1 de mayo es día de descanso obligatorio, tanto para el sector público como para el privado. No habrá teletrabajo.



Según la Ley, en los días de descanso obligatorio, se debe garantizar en el país la provisión de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, servicios bancarios, entre otros, “en los cuales las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público deberán disponer que se cuente con el personal mínimo”.





Clases y tareas virtuales en escuelas y colegios se suspenden

​

Las clases en escuelas y colegios se suspenden en Ecuador este 1 de mayo. Las actividades se desarrollan en el régimen Sierra y Amazonía de forma virtual, pero este viernes es feriado.



En el Cronograma Escolar del Régimen Sierra, elaborado por el Ministerio de Educación para el año lectivo 2019-2020, reza: “El viernes 1 de mayo de 2020 feriado por el Día del Trabajo”. La jornada libre se aplicará para los estudiantes fiscales y particulares que permanecen en clases desde casa.





¿Qué pasa el 1 de mayo con los supermercados?

​

Las cadenas de supermercados del país abren sus locales en los horarios definidos.



Corporación Favorita, que maneja los locales Megamaxi, Supermaxi y Akí, indicó que sus locales se mantendrán abiertos este viernes de 07:00 a 12:30. El mismo horario regirá para el sábado 2 de mayo. Puede ingresar solo una persona por familia, con mascarilla y guantes. El domingo 3 de mayo los establecimientos estarán cerrados.



Coral Hipermercados atenderá el viernes 1 de mayo, el sábado 2 de mayo y el domingo 3 de mayo, de 07:00 a 13:00. Este supermercado solo permite que una persona por familia ingrese a los locales, usando mascarilla.



Mi Comisariato, en tanto, informó que atenderá durante el feriado y el fin de semana, de 07:00 a 12:30. En esta cadena se está tomando la temperatura de los clientes antes del ingreso.



Almacenes Tía también abre sus locales este feriado de 07:00 a 12:30.



Para el ingreso a las zonas de parqueo de los supermercados o de establecimientos similares instalados en el interior de centros comerciales los conductores deben cumplir las restricciones de circulación establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.





Así será la atención de entidades financieras el 1 de mayo



En el sector bancario, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), informó que este viernes la atención a través de ventanilla se mantendrá en las agencias en los horarios de 08:00 a 12:00.



El servicio se garantizará respetando el toque de queda, dispuesto por el Gobierno Nacional, y en cumplimiento de las medidas sanitarias como: uso de mascarilla, gel desinfectante, distanciamiento entre personas.

El gremio instó a la ciudadanía a usar la red nacional de cajeros automáticos, los corresponsales no bancarios (en tiendas, farmacias y micromercados) y los canales digitales.



La Superintendencia de Bancos detalló que la banca pública también atiende en ventanilla el viernes 1 de mayo, desde las 08:00 hasta las 12:00.





Atención en cooperativas



La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria explicó que no hay una disposición específica para todo el sector cooperativo sobre la atención de este viernes 1 de mayo. Sin embargo, el ente detalló que el pasado 16 de marzo del 2020 emitió una resolución para que las cooperativas garanticen la atención y mantenimiento de los servicios durante la emergencia a través de los canales disponibles. Se recomienda que los socios visiten las redes sociales y sitios web de las cooperativas para conocer cómo atenderá cada ente.



Cooperativa Andalucía, por ejemplo, atiende el 1 de mayo de 08:30 a 12:30 en algunas de sus oficinas. El 2 y 3 de mayo no atenderán en oficinas.



Cooprogreso, en cambio, no atenderá el 1 de mayo en ventanillas, pero tiene disponibles cajeros y servicios en línea. En Jardín Azuayo atenderán de 08:30 a 12:00 en oficinas.





Restricción vehicular por placas



Desde el lunes 6 de abril del 2020, en Ecuador los vehículos solo pueden circular un día a la semana, de lunes a viernes, vigente con base en el último dígito de sus placas.



Este 1 de mayo la restricción vehicular se mantiene y solo pueden circular los autos cuya número de placa culmine en 9 y 0. El sábado y domingo, en cambio, no circula ningún auto particular. Así reza en la resolución tomada el 3 de abril último por del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.



Así circulan los autos por la emergencia:



- Lunes: Placas 1 y 2.

- Martes: Placas 3 y 4.

- Miércoles: Placas 5 y 6.

- Jueves: Placas 7 y 8.

- Viernes: Placas 9 y 0.



Sábado y domingo nadie puede circular con automotores particulares.



El desacato a la disposición por primera vez implica una multa de USD 60; la segunda, USD 100 y la tercera, de USD 200. Además, el vehículo será trasladado a un centro de retención y permanecerá allí durante cinco días.





Toque de queda



El Gobierno declaró el estado de excepción en territorio nacional para enfrentar la emergencia sanitaria frente a la pandemia del covid-19 el lunes 16 de marzo del 2020. Lo hizo a través del Decreto Nro. 1017, en le que se dispuso la vigencia del toque de queda para contener al coronavirus.



El toque de queda también rige este 1 de mayo de 14:00 a 05:00 en Ecuador (la medida continuará el fin de semana). Los ciudadanos pueden movilizarse de 05:01 a 13:59, caminando o en vehículos particulares, exclusivamente para abastecerse. Lo mismo se aplicará el fin de semana.



Si usted incumple el toque de queda, la primera amonestación es de USD 100, luego de un salario (USD 400) y en la segunda reincidencia la sanción será la cárcel.