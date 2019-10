La cooperación internacional a Ecuador se reduce progresivamente desde 2012

LEA TAMBIÉN

Los fondos de cooperación internacional que recibe Ecuador se han reducido en promedio unos USD 35 millones cada año desde el 2012, de acuerdo a datos facilitados este martes 29 de octubre del 2019 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

"Hay una disminución bastante importante de los montos que se invertían en el Ecuador (...) esto obedece a que el país alcanzó una renta per cápita que es considerada por la comunidad internacional como media-alta y eso implica que ya no es un país sujeto de cooperación", indicó el subsecretario de Cooperación Internacional, Patricio Garcés.



En 2012, la cooperación internacional en el país andino alcanzó los USD 360 millones, pero progresivamente se han ido reduciendo hasta llegar en 2018 a los 139 millones.



Las cifras de este año no se conocerán hasta abril de 2020 porque muchas de esas contribuciones se hacen a año vencido y hasta ahora el país solo ha recibido 23 millones.



Garcés puntualizó que debido a esta reducción, su país "está abocado a encontrar nuevos espacios en los que se pueda recibir capacitación y trasferencia de tecnología", entre otros conceptos de colaboración externa.

El funcionario hizo esas afirmaciones en una ponencia en el marco de la II Feria de Cooperación Internacional no reembolsable que abrió hoy sus puertas y se desarrolla en la Cancillería ecuatoriana, en Quito, hasta mañana miércoles 29 de octubre.



En ella participan las agencias de cooperación de España, Alemania, Italia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, México, Unión Europea, Japón, entre otros países, así como distintas organizaciones internacionales que siguen prestando su asistencia a Ecuador.



En la última década, el PIB del país andino ha crecido por encima de muchos de los criterios de cooperación, por lo que, según Garcés, "varias agencias abandonaron el Ecuador y se ubicaron en otras áreas del planeta, especialmente en África".



Pero recalcó que en el país "todavía existen asimetrías grandes" y "sectores que están pauperizados y que requieren el concurso de la comunidad internacional".



"La cooperación internacional está direccionada a solventar las necesidades del Ecuador y no podemos negar que existen zonas que tienen gran cantidad de carencias", dijo Garcés.

Sin embargo, explicó que en las nuevas circunstancias de crecimiento, Ecuador también está dispuesto a colaborar con otros países más necesitados dentro del fondo de cooperación Sur-Sur, que esta nación construye con la cooperación del Fondo Ítalo-ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS) y que se hará bajo la administración del PNUD.



La cooperación Sur-Sur está "comenzando" en el Ecuador con el capital semilla de USD 100 000 provisto por el FIEDS.



Sobre la feria, el Subsecretario de América del Norte y Europa de la Cancillería de Ecuador, Augusto Saá, manifestó que su objetivo es "intercambiar las mejores prácticas y conocimientos para hacer más eficiente la cooperación".