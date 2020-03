Control de la movilidad y calles vacías en Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

Militares y policías fueron desplegados en el sistema de puentes de la ciudad de Esmeraldas con la finalidad de controlar la movilidad de personas en vehículos y que cumplieran con el número correspondiente de la placa de su carro y el salvoconducto.

El punto de control fue instalado en la vía que conecta hacia el Aeropuerto Carlos Concha Torres, por la carretera que conduce al norte de la provincia y con dirección al sur de la ciudad.



Elementos de la Policía también controlaron las unidades de servicio urbano para que solo llevaran hasta 30 personas y sentadas.



Uno de los buses de pasajeros fue reportado y sacado de circulación, porque transportaba personas de pie.



En el puerto Terminal Green Center no hubo desplazamiento de unidades para ningún lado de la provincia y el país.



Desde la mañana de este 18 de marzo del 2020, la actividad en el centro de la ciudad fue nula. No hubo locales abiertos, pocas tiendas de abasto y la playa de Las Palmas parecía un desierto.



Los agentes municipales de tránsito cerraron con vallas el acceso al balneario y los más de 50 negocios no abrieron acatando la disposición gubernamental para prevenir el contagio.



Las pocas personas que estaban en la calle no portaban mascarillas. En las farmacias de las ciudades ese producto está agotado, así como el alcohol y gel.



En los barrios de la parte baja de la ciudad, los vendedores de cloro salieron a ofrecerlo en carretillas, por galón, para que las familias desinfectaran sus viviendas.



Pasadas las 11:00, uno de los concejales de la ciudad de Esmeraldas repartió mascarillas a los conductores de taxis y los pocos transeúntes que se movilizaban por la avenida Olmedo, centro de la ciudad.



Tanto el gobernador de Esmeraldas, Pablo Hadathy y la alcaldesa del cantón, Lucía Sosa, llamaron a la calma a la población y pidieron a los cibernautas no compartir información falsa.