Más control de gasto electoral a candidatos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El análisis financiero para otorgar el fondo de promoción, de cara a los comicios del 2019, será una tarea exclusiva de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) definitivo. Los consejeros serán posesionados hoy, 20 de noviembre del 2018, en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Los funcionarios llegarán al organismo con el reglamento de promoción electoral aprobado por los vocales transitorios. Ellos delinearon la normativa para establecer un mayor control al pautaje. Esto se aplicará tanto para los contenidos como para los procesos de contratación para la campaña.



Camila Moreno, exconsejera transitoria, sostuvo que se trató de reforzar el control, debido a los problemas que hubo para fiscalizar los pagos para propaganda en prensa, radio, televisión y vallas. Agregó que en elecciones anteriores esto se manejó sin considerar procesos de contratación pública.



El fondo de promoción electoral es el monto que el Estado destina a las organizaciones políticas para la difusión de sus propuestas, con base en principios de igualdad y equidad.



Para definir este valor, el CNE calcula el número de electores de cada circunscripción y la cantidad de candidaturas calificadas para las dignidades seccionales. Se tiene proyectado que el fondo de promoción se apruebe antes del inicio de la campaña electoral, previsto para el 5 de febrero del próximo año.



Diana Atamaint, consejera del CNE definitivo, dijo que el control previo buscará evitar inconvenientes. “Antes hubo problemas en los desembolsos porque no se cumplían algunos requisitos”, aseguró.



La funcionaria adelantó que el CNE asumirá el control y emitirá las autorizaciones para que las organizaciones políticas pauten sus contenidos.



En las elecciones seccionales del 2014, el fondo de promoción electoral alcanzó USD 19,5 millones para 28 180 candidatos que terciaron en los comicios.



En ese proceso, el mayor porcentaje del fondo se destinó a los candidatos a alcaldes. Les siguieron los aspirantes a prefecturas y concejalías (urbanas y rurales). Quienes menos recibieron fueron los candidatos a representantes de juntas parroquiales rurales.



Guillermo Celi, director de SUMA, cree que las acciones que “abonen a la transparencia” en el uso de los recursos del Estado son saludables. Recordó que en procesos eleccionarios anteriores, el CNE realizaba un control “minucioso” a los movimientos de oposición, pero no ocurría lo mismo con la tienda política oficialista.



Geovanni Atarihuana, director Nacional de Unidad Popular, sostuvo que las organizaciones políticas no tienen contacto directo con los recursos del fondo de promoción. Agregó que el pautaje se hacía a través de un sistema de franjas y proveedores acreditados por el CNE.“En los papeles esto ya existe, pero es una buena decisión”, expresó Atarihuana.



Fausto Camacho, exvocal del CNE, cree que se debería definir de mejor manera cómo se efectuará la autorización previa al pautaje, con recursos del fondo de promoción electoral. A su criterio, este y otros aspectos del cronograma deberían ser analizados por el Pleno del CNE definitivo.



Otro tema que el CNE transitorio delegó a los consejeros definitivos es la aprobación del reglamento de promoción para los candidatos al Consejo de Participación (Cpccs).



En el presupuesto de USD 99,3 millones para organizar las elecciones, se reservaron USD 6 millones para promocionar a los candidatos de este proceso, que se realizará por primera vez en el país. Hasta el cierre de esta edición, 29 aspirantes fueron calificados.



Los consejeros encargados anunciaron que el nuevo CNE decidirá si se ejecuta todo el presupuesto de USD 6 millones, ya que la cantidad de aspirantes para el Cpccs se redujo. Inicialmente, había una proyección con 500 candidatos.



La última actividad que cumplieron ayer los vocales encargados fue sustanciar las audiencias públicas de seis candidatos al Cpccs que fueron impugnados. Fausto Lupera, Pablo Ponce, Ramiro Armijos, María Rosa Chalá, Christian Cruz y Walter Gómez ejercieron su derecho a la defensa, luego de que sus postulaciones fueron cuestionadas.



Con la publicación de la lista final de candidatos para el Cpccs, el CNE transitorio terminará sus funciones, luego de 110 días y 35 sesiones plenarias.



Quimsacocha



El Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio recomendó ayer dar paso a la convocatoria de Consulta Popular en Quimsacocha, cantó Girón, provincia de Azuay, que permitirá o no la minería allí.



La medida se aprobó con los votos de los consejeros encargados Gustavo Vega, Alberto Molina y Camila Moreno. Ellos terminan su encargo este lunes. No estuvieron en ese punto los vocales José Cabrera y Diana Atamaint.



El pedido de Consulta Popular se inició en julio del 2015, cuando los representantes de la las parroquias La Asunción y San Gerardo entregaron firmas de respaldo. En Quimsacocha se desarrolla el proyecto minero Loma Larga, desde el 2011. Los vocales del CNE definitivo deberán ratificar la decisión del consejo transitorio.