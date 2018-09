El contrato para licitar la recolección de basura esperará hasta el 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN



La licitación para un nuevo contrato relacionado con la recolección de basura en Guayaquil, no la firmará la administración del alcalde Jaime Nebot.

El Burgomaestre informó que dejará esa tarea para la siguiente administración, que se posesionará en el Cabildo en mayo del 2019, tras los comicios seccionales que se efectuarán dos meses antes de esa fecha.

Esta decisión se informó luego de que el tema de la basura ha sido mencionado en las últimas semanas en la agenda preelectoral del precandidato a la Alcaldía porteña, Jimmy Jairala, de Centro Democrático (CD), y Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano (PSC).



El primero había exhortado a Nebot que extendiera el plazo para la nueva licitación para la selección de la empresa privada que se encargará de la recolección de basura en la urbe.



“En los próximos días se pretende licitar el nuevo contrato con Puerto Limpio (actual concesionaria) o con la empresa que gane la licitación, para la recolección de basura, por 450 millones de dólares”, expresó Jairala.



Según él, eso “dejaría amarrado al próximo alcalde, sea quien fuere, y sin la opción a opinar, intervenir o cambiar algunas de las cosas que están en los pliegos”.

Pero Nebot, en su enlace radial de cada miércoles 13 de septiembre del 2018, aclaró que va a convocar a la licitación y lo dejará lo más avanzado posible. “La próxima alcaldesa (Cynthia Viteri), si el pueblo la elige, como yo creo; y si el pueblo elige a Jimmy, como yo no creo, tendrá que evaluar y adjudicar o no adjudicar el contrato”, refirió.



El Alcalde señaló que no puede firmar el contrato, primero, “porque no sería delicado y segundo, no hará lo que dice Jairala, porque sería violar la ley y beneficiar a la contratista y yo no voy a hacer ninguna de las dos”.

En ese contexto, añadió que en Guayaquil el precio de la tonelada de basura recolectada es de USD 34,60.



En la urbe se firmó el contrato con Puerto Limpio el 15 de enero de 2010, con una vigencia de siete años, que ya concluyeron. Sin embargo, actualmente la empresa está en funciones prorrogadas hasta la nueva contratación.

En la ciudad también está pendiente el concurso para la disposición final de los desechos de la ciudad.