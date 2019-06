Contralor dijo que el Metro de Quito se encareció en USD 11 millones

LEA TAMBIÉN

USD 11 millones más de lo planificado costó la construcción del Metro de Quito. Así lo confirmó el contralor Pablo Celi, este miércoles 26 de junio del 2019.

Según Celi, este aumento de precios se produjo, porque se cambiaron los estudios y se incluyeron ítems que no estaban previstos en el contrato inicial, es decir se ordenaron trabajos que no fueron contemplados en los estudios arquitectónicos y de ingeniería.



Celi explicó que el examen especial a la obra se ejecutó como parte del control a los contratos suscritos por Odebrecht. En total, hasta el momento la Contraloría ha emitido 11 informes con indicios de responsabilidad penal. Estos fueron remitidos a la Fiscalía para que abra procesos judiciales.



En el caso del Metro, el informe halló responsabilidades administrativas y civiles. Se señalaron tres glosas por USD 80 millones y se ordenó la destitución del exgerente del Metro de Quito.



"Nosotros determinamos en USD 11 millones la diferencia por ítems no considerados en el contrato inicial y también derivada del cambio de los estudios que encareció la obra. De ahí, a sacar conclusiones de que vinculen esto con las denuncias es un tema no puede anticipar la Contraloría", dijo Celi.



Sobre el informe a la contratación de la Ruta Viva, Celi dijo que está en proceso y que los auditores todavía no han determinado responsabilidades.



Estas declaraciones las dio después de que se publicara un reportaje del Consocio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el que asegura que Odebrecht desvío al menos USD 7 millones del Metro de Quito y de la Ruta Viva para financiar el “Departamento de Operaciones Estructuradas”, una división de la constructora brasileña creada con el propósito de manejar los sobornos de la empresa.



La nueva investigación llevada adelante por ICIJ se desprende de la filtración de más 13 000 documentos y registros de este “Departamento de Operaciones Estructuradas”.



Estas filtraciones revelan, entre otras casos de la región, emails donde se discuten los pagos secretos realizados por un banco propiedad de operarios de Odebrecht a empresas fantasma y relacionados con el Metro de Quito. Los documentos no revelan quién recibió el dinero, precisa el ICIJ.



Asimismo, la Ruta Viva, una autopista que conecta Quito y aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, aparece en los documentos filtrados. Se habla de un supuesto pago de octubre de 2012 por 915 000 unidades de una moneda no especificada, unos meses después de que la ciudad le otorgara a Odebrecht el contrato de construcción de esa ruta. Los documentos ahora filtrados no revelan quién recibió ese pago secreto.