Contraloría identificó irregularidades en 10 obras de vialidad, ejecutadas desde el 2014

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Incremento de costos en más de USD 29 millones y multas sin cobrar que superan los USD 11 millones. Estos fueron algunos de los hallazgos que identificó la Contraloría General del Estado tras un examen especial realizado al contrato suscrito entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) y la compañía Sinohydro Corporation Limited, para la ejecución de 10 proyectos viales en seis provincias del país.

La lectura del borrador de este informe se cumplió este viernes 23 de noviembre del 2018. El convenio entre Obras Públicas y la compañía china se suscribió el 2 de julio del 2014.



Según la Contraloría, se identificaron subcontrataciones que llegaron al 64%, pese a que la Ley establece un límite del 30%.



También se encontró que la modificación de las cantidades y precios unitarios de estudios para dichas obras, y que fueron contratados por el MTOP, incrementaron el costo de estos proyectos en más de USD 29 millones.



Asímismo se efectuaron cambios en los diseños y estudios de carreteras sin una justificación técnica. Esto originó pagos que no fueron sustentados que superan los USD 5,2 millones.



También se hallaron pagos por rubros no ejecutados y que no cumplieron con las especificaciones técnicas, por más de USD 3 millones.



La entidad de control afirmó que tampoco se publicó información relevante en el Sistema de Compras Públicas.



Los proyectos viales que formaron parte de este contrato son:



Reconstrucción de la carretera Tonchigüe – Galera – Bunche, en Esmeraldas.



Ampliación, rectificación y mejoramiento de la vía Bahía – La Y – Margarita, en Manabí.



Rehabilitación y mantenimiento de la Chone – Canuto – Calceta – Junín- Pimpiguasí, en Manabí.



Construcción de la plaza gastronómica y servicios en Progreso y la corrección geométrica del distribuidor de tráfico, en Guayas.



Rehabilitación y ampliación de la vía San Vicente – Macul, en Guayas.



Construcción de la vía San Carlos – La Joya – Abdón Calderón, en Guayas

Mantenimiento de la vía Girón – Pasaje, en Azuay.



Construcción de la vía Sigsig Matanga – Gualaquiza, en Azuay y Morona Santiago.



Reconstrucción y mantenimiento de la vía Catamayo – Gonzanamá – Cariamanga – Sozoranga – Macará, en Loja.



Reconstrucción de la vía Celica – Cruzpamba – Y del muerto, en Loja.